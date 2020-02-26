Başkan Çiğdem Hüyük projeleri için destek istedi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in Ankara'daki bakanlık ziyaretinde ilçede hayata geçirilmesi planlanan bazı projeler için destek talebinde bulunduğu kaydedildi.



Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Ankara temasları kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı makamında ziyaret ettiğini belirtti. Bu buluşmada belediye başkanı olarak görev yaptığı Hüyük ilçesinde hayata geçirmeyi planladıkları bazı projeler için kendisinden destek beklediklerini ifade ettiğini vurgulayan Çiğdem, "Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde bir süre başkan yardımcılığı görevini ifa ettiğim Sayın Bakanımızın tecrübelerinden ve gelecek vizyonundan istifade etmeye devam ediyorum. Halkımızın talepleri konusunda istişare ettiğim bakanımızdan ziyaretimizde bazı projelerimiz konusunda destek istedik. Bu anlamda bizlere verdiği desteklerden ötürü ilçe halkım adına kendisine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA