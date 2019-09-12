Başkan Çiğdem: "Hüyük'ün gelişimi için birlik, kooperatif ve derneklere önem gösteriyoruz"

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük'ün gelişimi için birlik, kooperatif ve derneklere özel önem gösterdiklerini belirterek, Hüyük Çilek Üreticileri Birliğinin genel kurulunun hayırlı olmasını diledi.



Kapanma sürecinde üyeleri mağdur durumda olan Hüyük Çilek Üreticileri Birliğinin genel kurulu Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in eksiklikleri tamamlatmasının ardından yapıldı. Başkan Çiğdem, Hüyük'ün gelişimi için faaliyette bulunan birlik, kooperatif ve derneklere özel önem gösterdiklerini belirterek, "Hüyük'te İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarında kayıtlı 7 bin dekar, kayıt dışıyla birlikte yaklaşık 10 bin dekar alanda organik çilek üretimi yapılmaktadır. Bir dekar tarladan azami 2 ton gibi verim alınmakta ve bu da Hüyük çiftçisinin cebine 100 ile 120 milyon TL para girdisi oluşması demek. Üreterek ülke ekonomisine katma değer oluşturan ilçemizde çilek üreticilerimizin bir çatı altında toplanması hem çiftçilerimizin hem de ilçe ekonomisinin canlanmasını sağlayacaktır. Bugüne kadar gerek gölet yapımı gerekse kapalı devre sulama sistemleri ve çilek fidesi ve ekipmanları ile ilçemize destek ve yardımlarını esirgemeyen tüm kurum, kuruluş ve emeği geçenlerden, üreten emek veren çaba gösteren tüm Hüyüklü hemşehrilerimden Rabbim razı olsun" dedi.



Başkan Çiğdem, Hüyük Çilek Üreticileri Birliğinin genel kurulunun hayırlı olmasını diledi. - KONYA