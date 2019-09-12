Son Dakika Haberleri: Başkan Çiğdem: "Hüyük'ün gelişimi için birlik, kooperatif ve derneklere önem gösteriyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Çiğdem: "Hüyük'ün gelişimi için birlik, kooperatif ve derneklere önem gösteriyoruz"

1 saat önce

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük'ün gelişimi için birlik, kooperatif ve derneklere özel önem gösterdiklerini belirterek, Hüyük Çilek Üreticileri Birliğinin genel kurulunun hayırlı olmasını diledi.

Başkan Çiğdem:

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük'ün gelişimi için birlik, kooperatif ve derneklere özel önem gösterdiklerini belirterek, Hüyük Çilek Üreticileri Birliğinin genel kurulunun hayırlı olmasını diledi.


Kapanma sürecinde üyeleri mağdur durumda olan Hüyük Çilek Üreticileri Birliğinin genel kurulu Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in eksiklikleri tamamlatmasının ardından yapıldı. Başkan Çiğdem, Hüyük'ün gelişimi için faaliyette bulunan birlik, kooperatif ve derneklere özel önem gösterdiklerini belirterek, "Hüyük'te İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarında kayıtlı 7 bin dekar, kayıt dışıyla birlikte yaklaşık 10 bin dekar alanda organik çilek üretimi yapılmaktadır. Bir dekar tarladan azami 2 ton gibi verim alınmakta ve bu da Hüyük çiftçisinin cebine 100 ile 120 milyon TL para girdisi oluşması demek. Üreterek ülke ekonomisine katma değer oluşturan ilçemizde çilek üreticilerimizin bir çatı altında toplanması hem çiftçilerimizin hem de ilçe ekonomisinin canlanmasını sağlayacaktır. Bugüne kadar gerek gölet yapımı gerekse kapalı devre sulama sistemleri ve çilek fidesi ve ekipmanları ile ilçemize destek ve yardımlarını esirgemeyen tüm kurum, kuruluş ve emeği geçenlerden, üreten emek veren çaba gösteren tüm Hüyüklü hemşehrilerimden Rabbim razı olsun" dedi.


Başkan Çiğdem, Hüyük Çilek Üreticileri Birliğinin genel kurulunun hayırlı olmasını diledi. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti
Son Dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesinin tutuklu eski çalışanları hakkında karar Son Dakika: Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum İYİ Parti ilçe teşkilatı, "İttifak hukukuna uygun davranmadınız" deyip CHP'ye siyah çelenk bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çiğdem: "Hüyük'ün gelişimi için birlik, kooperatif ve derneklere önem gösteriyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]