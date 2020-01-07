Başkan Çiğdem, İstanbul'da Hüyük'lü hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
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Başkan Çiğdem, İstanbul'da Hüyük'lü hemşehrileriyle buluştu

7 saat önce

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İstanbul'da yaşayan Hüyük'lü gurbetçi hemşehrileriyle bir araya geldi.

Başkan Çiğdem, İstanbul'da Hüyük'lü hemşehrileriyle buluştu, System.String[]

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İstanbul'da yaşayan Hüyük'lü gurbetçi hemşehrileriyle bir araya geldi.


Hemşehrilerinin daveti üzerine İstanbul'a giden Başkan Çiğdem, İmrenler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Konya Çamlıcalılar Derneklerini ziyaret etti. Derneklerin yönetim kurulu üyeleri ve gurbetçi hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Çiğdem, ilçe belediye başkanı olarak daha önce de Hüyük'te iki dönem yerel idarecilik yaptığını hatırlatarak, "Benim belediye başkanlığında üçüncü dönemim. Benim bir makam sevdam yok. Hüyük ilçemize, bağlı dış mahallelerimize güzel hizmetler yapalım diye çaba sarf ediyoruz. Sevdamız hep söylediğimiz gibi Hüyük. Bu göreve veda ederken arkamızda 'bir hoş sada' bırakmak en büyük amacım. İstanbul'da yaşayan gurbetçi hemşehrilerimizden isteğim, sadece gönül desteğini bizden esirgememesidir. Bu desteği de zaten veriyorsunuz. Bu buluşma bunun en güzel örneğini teşkil ediyor. Sürekli halkın içerisinde, vatandaşlarının arasında olmaktan çekinmeyen bir belediye başkanı olarak hizmet vermeye çalışıyorum. Daha 9 aylık bir belediye başkanlığımız var, bir yılımızı bile doldurmadık. Ama inşallah Allah'ın izniyle Hüyük'te ne söz verdiysek onu yerine getirmeni gayreti içerisinde olacağız" dedi.


Buluşmalarda Hüyük ve mahallelerinde 9 aylık süreçte hayata geçirdikleri proje ve hizmetleri anlatan ve gurbetçi hemşehrilerinin de yürütülen çalışmalara ilişkin görüş ve düşüncelerini alarak istişare eden Mehmet Çiğdem, İmrenler ve Çamlıca mahallelerinde hayata geçirilen yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Göreve gelir gelmez Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Hüyük ilçesinde 100 yıldır hayal edilen bir sahil projesini hayata geçirmek için düğmeye bastıklarını da belirten Başkan Çiğdem, "30 milyon liralık bir proje. ve bu proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destek ve katkılarıyla 15 kilometrelik sahil yolunu açtık. Budak, Tolca ve Kıreli arasında. Bu bağlamda 6 plaj, iskele, balıkçı barınağı, park ve piknik alanları ihalelerine çıktık. İnşallah bu çalışmaları en kısa zaman içerisinde tamamlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.


Hemşehri buluşmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Çavuş Mahallesindeki tarım gençlik kampı projesine de değinen ve Türkiye'de ilk kez Hüyük'te uygulanan bu projede inşaatların yarısının bittiğini anlatan Çiğdem, ilçe merkezi ve mahallelerinde yeni dönemde devreye girecek olan TOKİ projeleri hakkında da bilgiler verdi. Çiğdem, Belediye olarak ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarla 9 aylık dönemde 7 yıllık yakıt sarf ettiklerini vurgulayarak, "Hüyük Belediyesinin iş makinelerinin bir saati bile bugüne kadar boş geçmedi. Sürekli ilçemize ve mahallelerimize hizmet için mesai yaptı. Bu mesai tempomuz belediye başkanlığı dönemimizde hiç kesintiye uğramadan inşallah aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.


Başkan Çiğdem, kanalizasyonu olmayan Hüyük'e bağlı Yenice, Budak ve Tolca'nın Konya Büyükşehir Belediyesi 2020 KOSKİ yatırım programına aldırıldığı müjdesini de verirken, Hüyük ilçesine Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte el ele vererek en iyi hizmeti verebilmenin gayretini gösterdiklerini sözlerine ekledi. - KONYA

İstanbul, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
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