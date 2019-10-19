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Son Dakika Güncel Başkan Çiğdem: 'Muhtarlarımızla birlikte hizmet ediyoruz'

Başkan Çiğdem: "Muhtarlarımızla birlikte hizmet ediyoruz"

2 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Çiğdem:

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, muhtarlarla bir araya geldi.


Hüyük ilçesinde görev yapan muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Anıt meydanında gerçekleştirilen çelenk sunma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Başkan Ceylan, muhtarlığın önemli olduğunu ve bugünün Muhtarlar Günü olarak kutlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Buradaki törenin sona ermesinin ardından Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ilçede görev yapan muhtarlarla yemekte bir araya geldi.


Belediye Başkanı Çiğdem buradaki konuşmasında, "Belediye olarak muhtarlarla birlikte ilçeye ve mahallelere hizmet götürmenin gayret ve çabası içerisinde olduklarını, bundan sonra da sorunların çözümü noktasında hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.


Başkan Çiğdem günün anısına tüm muhtarlara çeşitli hediye verdi. - KONYA

Muhtarlar Günü, Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:36 Kaynak: İHA
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