Başkan Çıkmaz'dan İdlip desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çıkmaz'dan İdlip desteği - Son Dakika

Başkan Çıkmaz'dan İdlip desteği

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Suriye'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı.

Başkan Çıkmaz'dan İdlip desteği, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Suriye'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı.


Başkan Mehmet Çıkmaz, yaptığı açıklamada, İdlib'den gelen haberlerin herkesin yüreğini dağladığını belirterek, "Milli güvenliğimiz ve Suriye'de kalıcı barış için mücadele eden kahraman askerlerimize yönelik hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü sınamaya kalkmasın. Devletimiz, milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. İş dünyasının temsilcileri olarak her zaman Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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