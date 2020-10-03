Başkan Çil'den Camiler ve Din Görevlileri Haftası açıklaması - Son Dakika

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle basın açıklaması yaparak, emekli din görevlilerine çeşitli hediyeler verdi.

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, cami ve din görevlilerinin örnek insan olduğunu dile getirerek, 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıldığını söyledi.

Başkan Çil Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile yaptığı açıklamada, "Camiyi ve cemaati sevk eden din görevlilerimiz aynı zamanda beşikten mezara hayatın her alanında insanımızın yanındadır. Tüm ömürlerini din hizmetine adayan toplumun önderi konumundaki din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutuluyor daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmeleri için yetkili sendika olarak elimizden gelini yapacağımızı bilmelerini istiyoruz. Toplumumuzda temel insani ve ahlaki değerlerin yaşamasına, toplumumuzun manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, camilerimizin inşa ve imarında rol alan, dünyevi bir karşılık beklemeden büyük fedakarlıklarda bulunan, samimi davranış ve güler yüzleriyle gönüllerini bütün insanlara açan, hikmet dolu sözleri, dinlendirici hoş sohbetleriyle büyük, küçük herkesin gönlünü kazanan ve görev mahallerinde büyük azim ve gayretle dini hizmetleri en güzel bir şekilde sunmaya gayret eden Din Görevlilerimize karşı son zamanlarda bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında yapılan saldırıları kınıyor bu tür haksız saldırıların bir daha yaşanmaması temenni ediyorum" dedi.

Başkan Çil, konuşmasının devamında, "Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumumun din hizmeti ve irşat görevini karşılamaktadır. Bir yandan, başta Kur'an Kursları vasıtasıyla yaygın din eğitimi faaliyetleri yürütülmeye çalışılırken, diğer yandan, cami içi ve dışı din hizmetleri gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra, ailede din eğitimi faaliyetlerini desteklemek amacıyla, yetişkin bayanlara yönelik olarak devam ettirilen Kur'an Kursları ile il ve ilçe müftülükleri bünyesinde ailelerin dini konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Aile ve İrşat ve Rehberlik Büroları faaliyet göstermektedir. Söz konusu faaliyetler müftü, vaiz, Kur'an Kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımlarımız tarafından yerine getirilmektedir" diye konuştu.

Başkan Çil, emekli olan din görevlilerine çeşitli hediyeler verdi. - ADIYAMAN