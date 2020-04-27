Başkan Çil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi - Son Dakika
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Başkan Çil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi

10 dakika önce

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın zina ve eşcinsellerle ilgili sözlerine sahip çıkarak, İnsan Hakları Derneğini kınadı.

Başkan Çil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek verdi, System.String[]

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın zina ve eşcinsellerle ilgili sözlerine sahip çıkarak, İnsan Hakları Derneğini kınadı.


Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, Diyanet İşleri Başkanlığının ülkemizin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisi olduğunu kaydetti.


Emin Çil, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde İslam'ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eşcinselliğin Kur'an da lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını kınadıklarını, Diyanet İşleri Başkanının yanında olduklarını söyledi.


Emin Çil açıklamasında, "Dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu tek dil ve söylemle dünyaya haykırıyoruz. İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecekte kim söyleyecek. Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Sigara sağlığa zararsızdır da diyemezler. Zinanın eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmaya bilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz" dedi.


Çil, "Bu kişilerin, Yüce Kitabımız Kur'an da bunlarla ilgili ayetlerin söylenmesine bile tahammül edememesi bu sözleşmelerden aldıkları güç iledir. Yine bu güç iledir ki Türkiye'nin bu konuda en yetkili kişisi Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptıklarının zararlarını söylemesinden dolayı onun hakkında suç duyurusunda bulunma ve görevden alınmasını talep etme cüretini gösterebiliyorlar. Devlet yetkililerimizi toplum yapımızı dinamitleyen bu tür sözleşmelere imza atmak yerine kendi toplum yapımıza uyan düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.


Diyanet ümmet coğrafyası için tek umudur. Bu umut biterse dünya coğrafyasındaki mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz, ne de ezanı Kur'an-ı dinleye bilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Dillerinden kin dökülenlerin Diyanet'e dair tek bir olumlu cümle kurmayanların Diyanet'in kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkansızdır. Sözde insan hakları derneğinin bu kişilerin avukatlığını yaparak Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınıyor sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesi istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Sen, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:39 Kaynak: İHA

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