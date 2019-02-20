Başkan Çimen, Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı.
1 saat önce
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Sıfır Atık Projesi kapsamında 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda kurulan Salı pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.
Beraberinde eşi Gülsen Çimen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu ve parti yöneticileri ile birlikte pazaryerini ziyaret ederek Başkan Çimen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesini Gümüşhane'de de sürdürdüklerini kaydetti.
Bu kapsamda gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için plastik poşet kullanımının önüne geçmek gerektiğini belirten Başkan Çimen, "Plastik poşetler doğaya çok önemli zararlar veriyor. İnsanlık adına bunun önüne geçmek gerekiyor. Plastik poşet yerine bez torba kullanarak dünyamızı bu kirlilikten korumalıyız. Sıfır atık projesi kapsamında, plastik atıkların sona erdirilmesi ve geri dönüşümünü ciddi anlamda hayata geçirilmesi ve poşet israfının az yapılması noktasında marketlerde ücretli satılmaya başladı. Bizde bu işe destek vermemiz gerektiğini biliyoruz, bu nedenle vatandaşlarımıza bez çantalar dağıtıyoruz. Halkımız alışverişlerini bundan sonra bez torbaları kullanarak yapacaklar. Sıfır atık kampanyasına desteğimiz sonuna kadar devam edecek inşallah" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:55 Kaynak: Bültenler
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