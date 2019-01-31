Başkan Çimen'den Belediye İşçilerine Rekor Zam

İmza törenine Başkanı Ercan Çimen, Belediye İş Sendikası Başkanı İsa Şanlıtürk, Mali Hizmetler Müdürü Gökhan Yaşar, sendika yönetimi ve işçiler katıldı.

Başkan Çimen, işçinin hakkını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Belediye'mizde görevli kadrolu işçilerimizin haklarını iyileştirmek için elimizden geleni yaptık. Göreve geldiğimizde işçimizin durumu ortadaydı. Bu durumu düzeltmek için ilk olarak 2015 yılında imzaladığımız sözl

eşmede işçilerimizin kötü durumda olan maaşlarını Belediyemizin gücüne göre yükselttik. Şimdi de işçilerimizin maaşlarını hak ettikleri seviyeye çıkardık. Her işçimizin yevmiyesine seyyanen 25 lira zam yaptık. Ayrıca yemek ve yakacak yardımlarını da yükselttik. İkinci yıl için de yüzde 12'lik bir artış sağlayacağız. İşçimizin hakkı ne ise onu vermeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Belediyemizin imkanları doğrultusunda işçilerimizi her zaman memnun etmeye çalıştık.Tabi ülkemizin de gerçekleri var. Son dönemde çeşitli operasyonlarla Türkiye'nin önü kesilmek istendi. Bu durumdan bizim ve diğer belediyelerin etkilenmemesi mümkün değil. Belediye yaşamazsa sizler yaşayamazsınız. Belediye ne kadar güçlü olursa sizler de o kadar güçlü olursunuz. Bu sözleşme, yarın seçim olacakmış gibi algılanmasın, biz şehrimizi, şehrimizin insanlarını, çalışanlarımızı ve Belediyemizi seviyoruz. Çalışanlarımız ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluruz" dedi.

Belediyede görevli her personelin kendileri için kıymetli olduğunu kaydeden Başkan Çimen, "5 yıllık görev süremiz boyuna hiçbir çalışanımızı birbirinden ayırt etmedik. Belediye'de bir aile ortamı oluşturduk. Bizim ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etme borcumuz var. Bu borcu çalışanlarımız ile birlikte ödeyeceğiz. Bunun için başta memurlarımız olmak üzere, tüm çalışanlarımızın özverili bir şekilde var gücüyle çalışmalarını istiyorum. Personelimizin emeği, alın teri bizim için paha biçilemez. Bunun karşılığının da hakkaniyetle ve zamanında verilmesi gerekiyor. İmzalamış olduğumuz bu sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.