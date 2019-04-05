Başkan Çimen'den Teşekkür Ziyaretleri
1 saat önce
Gümüşhane Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Ercan Çimen, mazbatasını almasının ardından teşekkür ziyaretlerine başladı.
Gümüşhane
Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Ercan Çimen
, mazbatasını almasının ardından teşekkür ziyaretlerine başladı.
Beraberinde eşi Gülsen Çimen, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Fatih
Gürses, Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, Gençlik Kolları Başkan Vekili Uğur Ülker ve belediye meclis üyeleri ile esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Çimen, "Oy veren vermeyen herkesin başkanıyım. Bugüne kadar olduğu gibi bunda sonraki süreçte de Gümüşhane'miz için hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.
Gümüşhane halkına göstermiş oldukları teveccühten ötürü şükranlarını sunan Çimen, şunları kaydetti:
"31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir. Artık bundan sonra bütün sorumluluk ve görev bizlere düşüyor. Vatandaşlarımıza ne söz vermişsek onları yerine getirmek boynumuzun borcudur. Halkımızın bize olan güvenini ve teveccühünü boşa çıkarmamak için her zamankinden daha çok gayret edeceğiz. Altın kalpli insanlara hizmet etmek benim içim bir onurdur, bir şeref madalyasıdır. İnşallah önümüzde güzel günler Gümüşhane'yi bekliyor. Hep beraber çok çalışarak Gümüşhane'yi marka kent olarak inşa edeceğiz. Bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:09 Kaynak: AA
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