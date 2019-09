Başkan Çimen kızının nikahını kıydı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kızı Dilek Çimen'in Veysel Kara ile nikahlarını kıydı.



Gümüşhane, Kürtün ve Giresun'dan sanattan spora, siyasetten bürokrasiye çok sayıda ismi bir araya getiren görkemli düğün Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirildi.



Çok sayıda misafirin katıldığı düğünde kızı Dilek Çimen ve Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane İl Temsilcisi damadı Veysel Kara'nın nikahlarını Belediye Başkanı Ercan Çimen kıydı.



Çiftin nikah şahitliğini ise Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Arzularkabaköy Belde Belediye Başkanı Çetin Tanış, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (GTSO) İsmail Akçay ile AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse ve her iki ailenin büyükleri yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafının da okunduğu düğünde nikah şahidi olan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek damat Veysel Kara'ya 'İtaat et, rahat et' tavsiyesinde bulunarak "Allah mesut ve bahtiyar etsin" dedi.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "İnşallah mutlulukları daim olur. Vatanımıza, milletimize hizmet edecek hayırlı evlatlar yetiştirsinler" diye konuştu.



Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise "İkisi de bizim için kıymetli olan gençlerimizin nikahlarına şahitlik etmekten onur duydum. Çiftimize iki cihan saadeti ve mutluluklar diliyorum. Hayırlı, salih evlatlar nasip eder inşallah. Birbirlerini sevgi, saygıyla, muhabbetle sahiplenerek bir ömür mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.



Vali Taşbilek'in ricası üzerine aile cüzdanını Dilek Çimen'e takdim eden önceki dönem Gümüşhane Valisi olan Erzurum Valisi Okay Memiş ise konuşmasında şunları söyledi: "Ben kendi memleketime geldim diye düşünüyorum her Gümüşhane'ye gelişimde. 2,5 yıl şerefle hizmet etme şansını bulduğum Gümüşhane'nin her ilçesinde her köyünde anılarımız var. Giresunlu olmama karşın Gümüşhane'yi kendi memleketimden farklı görmüyorum. Erzurum'da da bütün Gümüşhanelilerin emrinde olduğumu belirtmek isterim. Cengiz Han tebasına seslenirken 'ben sizin hanınızım benim hanımda yanımda' diyerek eşini gösteriyor. Hanım kelimesi oradan geliyor. Bizim kültürümüzde eş çok önemli. Ben hem kız hem erkek tarafıyım. Allah hayırlı eylesin, ömür boyu mutluluklar diliyorum"



Nikah töreninin ardından aile cüzdanı Erzurum Valisi Okay Memiş tarafından Dilek Çimen'e verildi. - GÜMÜŞHANE