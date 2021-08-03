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Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı - Son Dakika

Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı

03.08.2021 16:13
Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi'nin düzenlediği 'Açık Hava Söyleşi' programının konuğu olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kendini her alanda geliştiren, idealist ve hedefleri olan, dinamik ve güçlü bir hayata sahip vizyon sahibi gençlerimizle birlikte güçlü ve müreffeh...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi'nin düzenlediği 'Açık Hava Söyleşi' programının konuğu olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kendini her alanda geliştiren, idealist ve hedefleri olan, dinamik ve güçlü bir hayata sahip vizyon sahibi gençlerimizle birlikte güçlü ve müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

TÜGVA Malatya Şubesi Binasında gerçekleşen programda gençlerle buluşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TÜGVA Malatya Temsilcisi Mesut Demir'den yürütülen projeler hakkında bilgiler aldı. 'Açık Hava Söyleşi' programında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden TÜGVA Malatya Temsilcisi Mesut Demir, "Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal ve kültürel belediyecilikte güzel hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediyemizin Millet Kıraathaneleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Spor Tesisleri, açılan kurslar başta olmak üzere gençlere yönelik faydalı yatırımlarına bizzat şahidiz. Belediye Başkanımız da bu tür hizmetleriyle kentimizde farklı bir ufuk açmıştır. Bugün ki söyleşimizde Sayın Belediye Başkanımızı gençlerimizle buluşturduk, güzel ve faydalı bir program oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfının gençlerin doğru ve güzel bir hayat yaşamaları için önemli hizmetler ürettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gençlerimizin doğru ve güzel hayat yaşayıp, güçlü ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesinde ciddi sorumluluklar almaları için çaba sarf eden Türkiye Gençlik Vakfımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve beğeniyoruz. 'Açık Hava Söyleşi' programında gençlerimizle bir araya gelmekten, onların taleplerini ve fikrilerini öğrenmekten çok büyük memnuniyet duymaktayız. Çünkü biz gençlerimizle birlikte yol yürüyoruz, onların düşüncelerinden her daim faydalanıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz vatan topraklarına ilelebet sahip çıkacağız. Gençlerimizden beklentimiz kararlı olmaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri, okumaları ve belirledikleri hedefe emin adımlarla ilerlemeleridir. Bilgi her şeyin başıdır, onun için hepimiz çok okuyacağız, çok çalışacağız, çok araştıracağız. Yarınlarımızın bugünden daha iyi olması için bir günümüzü bile boş geçirmeden sürekli kendimizi geliştireceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak da tüm gençlere dokunmaya, onlarla beraber olmaya, onlara yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt'ta gençlerin gelişimini destekleyecek önemli yatırımlarda bulunduklarını hatırlatan Çınar, "İlçemizin mevcut potansiyelini daha güçlü hale getirip marka değerine yakışacak fiziksel yatırımlarımızın dışında sosyal, sanatsal, eğitim, sportif ve çevre yatırımlarında da iddialı olduğumuzu hayata geçirdiğimiz yatırımlarla gözler önüne serdik. 2019 seçimlerinde vaat ettiğimiz 45 projemizin neredeyse tamamını toplumun tüm kesimlerinden aldığımız destek ve güçle birlikte gerçeğe dönüştürdük. Vaat ettiğimiz projelerimizin dışında şu anda 65'e yakın proje üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Belediyemizi borçlandırmadan, oluşturduğumuz öz kaynaklardan yararlanarak ve de kredi kullanmadan bu yatırımları hemşerilerimizle buluşturduk. Yeşilyurt hangi projeyle gelişecekse o projeyi önce tasarlıyoruz, kamu ve kurumlar başta olmak üzere toplumun tüm dinamikleriyle fikir alış verişi yapıyoruz sonrada uyguluyoruz. Bu yatırımlar içerisinde gençlere yönelik hizmetlere çok büyük bir alan ayırdık. Çünkü biz gençlerimizin her alanda gelişmesi ve okumasından yanayız. Sportif, eğitim ve kültürel yatırımlarımızı merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimize yaygınlaştırdık. Tek bir bölgeyle sınırlı kalmayarak tüm yaşam alanlarımızdaki gençlerimize ulaşarak onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek yatırımlara ağırlık veriyoruz. Gençlerimizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu tespit edip, alanlar belirleyip teker teker gerçeğe dönüştürmekteyiz. Kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri yeni yatırımlara teşvik etmektedir. Kendini her alanda yetiştiren, bilgili ve donanımlı bir genç nesil içinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2021 yılını gençlik ve spor yılı olarak ilan ettik. Şu anda 9 farklı branşta bin 800 olan lisanslı sporcu sayımızı yeni projelerimizle birlikte 15 branşta 10 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 10 bin olan kayıtlı sporcu sayımızı ise 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Biz idealist, hedefleri ve geleceğe yönelik öngörüsü olan, vizyon sahibi bir genç nesil için mücadele veriyoruz. Gençlerimizin de bu beklentilere cevap verecek düzeye ulaşmak içinde verdikleri mücadeleyi görüyoruz. El birliğiyle gençlerimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Biz dur durak bilmeden memleketimiz, kentimiz ve ilçemiz için çalışıyoruz, gençlerimize yatırımlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un büyüme sürecinin devam etmesinden dolayı artan taleplere doğru ve planlı yatırımlarla karşılık verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Bin 400'e yakın personelle ilçemizin 52 farklı noktasında vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler sunuyoruz. Belediye hizmet noktalarının dışında Gençlik Merkezleri, Millet Kıraathaneleri, Deprem Eğitim Merkezi, Kültür ve Sanat Merkezleri ve Spor Tesisleriyle toplumun tüm kesimlerine ulaşıyoruz. Çevre, temizlik, ruhsat, zabıta, kültürel, sanat, spor, eğitim ve tarımsal yatırımlarımızla, bölgemizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Bölgemizde olmayan Gençlik ve Spor Hizmetleri, Tarımsal Hizmetler, Sıfır Atık ve Koordinasyon Müdürlüğü gibi birimleri kendi bünyemizde kurup, toplumda farkındalık oluşturacak özel ve farklı projelerin altına imza atıyoruz. Klasik belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkıp toplumun tüm kesimlerinin daha ferah, daha mutlu, daha temiz ve daha düzenli alanlarda yaşamasına öncülük edecek modern ve güçlü yatırımlarda bulunuyoruz. Yeşilyurt'u bölgede öne çıkartan tüm yatırımlarımızı işte bu tür sohbet toplantılarında edindiğimiz bilgiler ışığında gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin de bu anlamdaki tespitlerine çok büyük ihtiyaç duyuyoruz. Farklı kesimlerden, farklı düşüncelerden insanların bir araya gelip konuşup tartıştığı, ortak düşüncelerinin hayat bulduğu ve çözüm yollarının tespit edildiği Yeşilyurt Kent Konseyimizin, farklı kesimlerden insanların bir araya geldiği Mahalle Meclislerimizin çalışmalarından üst seviyede yararlanıyoruz. Kültür ve Sanat Merkezlerinde meslek edindirme kursları açarak vatandaşlarımıza yeni iş kapısı aralıyoruz, kadınlarımıza yönelik kurslara ağırlık veriyoruz. İlçemizde şu anda 214'ünci parkı yapıyoruz, kişi başına düşen yeşil alan miktarını her yeni yatırımla artırmaktayız. Sayısı dokuz olan sosyal tesisimizi 14'e çıkarmak için şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm yatırımlarımız muhtelif bölgelerimizde devam etmektedir. Kendi başlattığımız projelerimizin dışında TOKİ ve AFAD ile işbirliği halinde yürüttüğümüz toplamda iki bine yakın konut projesi devam etmektedir. Yeni Belediye Binamızdan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerine, Tarihi Tescilli Konaklarımızın Restorasyonlarından doğa harikası bölgelerin turizme kazandırılmasına yönelik yatırımlara, 30 farklı noktada devam eden spor yatırımlarından tarımsal hizmetlerimize kadar her alanda hem kentimizin hem de ilçemizin geleceğine önemli yatırımlar emanet ediyoruz. Malatya'mızın kent estetiğine değer katacak, tarihi ve kültürel geçmişine yakışacak eserlerimizle bugünden geleceğe güzel ve faydalı yatırım alanları bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli ve nitelikli alanlarda yaşamaları, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha umutla bakmalarına imkan tanıyacak modern yatırımları ön planda tutuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı
Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı
Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı
Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı
Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı

Yeşilyurt, Malatya, TÜGVA, Çınar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çınar, 'Açık Hava Söyleşi' programına katıldı - Son Dakika


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