Başkan Çınar, Ak Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatını Ağırladı

"Bir Ve Beraber Hareket Ederek Örnek Bir Belediye Olduk"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bizler vatanını ve milletine sevdalı, gelecek nesillere daha güçlü ve modern bir ülke teslim etme derdinde olup,yeni projeler ve hizmetler üretmeyi öncelikleri arasına alarak çalışmaktan ve koşturmaktan asla yorulmayan insanlarız. Toplumun tüm kesimleriyle bir ve beraber hareket ederek örnek belediye hüviyetine ulaştık." dedi.

"İLÇE TEŞKİLATIMIZLA EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞARAK ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPTIK"

AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatını ağırlamaktan kıvanç duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Malatya'nın en dinamik, en heyecanlı, her an seçime hazır olan, her an seçim varmış gibi hareket eden, birbirine karşı saygı, sevgi ve muhabbet içerisinde yaklaşan dinamik bir yapımız var. AK Parti kurulduğu günden itibaren, Yeşilyurt'umuzun da Büyükşehir statüsünden sonra Malatya'nın en büyük ilçesi olma hüviyetine kavuşmasıyla birlikte bu dinamizm; bilgi ve birikim temelinde oluşan kurumsal bir anlayış ve güçlü bir birliktelikle yoluna devam ederken, çalışma temposu da yakalanan deneyim ve tecrübe ışığında hızla sürmektedir. İlçe teşkilatımızla el ele, gönül gönüle çalışarak bugüne kadar doğru planlama neticesinde ülkemize, kentimize ve ilçemize değer katan hizmetler sunduk, bundan sonrada aynı anlayış çerçevesinde birliktelik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirerek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzü daha da kuvvetlendirip, geliştirip büyüterek Malatya'nın incisi Yeşilyurt'umuzu bütün alanlarda kalkındırma önceliğimizi ön planda tutacağız" dedi.

"EN ÇOK PROJE ÜRETEN, EN HIZLI GELİŞEN VE MESAFE KAT EDEN ÖRNEK BİR BELEDİYEYİZ"

Yeşilyurt'un bütün alanlarda kalkınmasının bölgenin gelişmesine de katkı sunduğuna dikkat çeken Başkan Çınar, " Son beş yıl içerisinde ciddi kazanımlar elde eden güzel ilçemizin yapılan yatırımlar neticesinde nüfus artışına paralel olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına tam manasıyla karşılık verecek insan odaklı yatırımlarımızı hayata geçirdik. Hizmete sunulan yatırımlar, sosyal sorumluluk projelerimizle ilçemizde ki mutlu ve huzurlu yaşam koşullarının oluşmasını sağladık. Eğitimden sağlığa, kültürden eğitime, sosyal hizmetlerden alt ve üst yapı hizmetlerine kadar bütün alanlarda en güzel hizmetlerimizi hemşerilerimizle buluşturmanın gururunu yaşamaktayız. Yollarımızın standartlarını yükselttik, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdık, sosyal tesisler yaptık, tabii ki bu tüm kazanımların temelinde AK Belediyeciliğin esasları vardır.Bu esasları baz alarak kalıcı, nitelik seviyesi güçlü, farkındalık oluşturacak yatırımlarda bulunduk, sonuçta da bütün alanlarda gelişimi ve değişimi yakalayarak bölgesinde takip edilen bir ilçe olduk.Yeşilyurt'umuzun gelişmesiyle bölgemizde bu anlamda gelişti ve ilerledi. Türkiye'de ki bütün yerel yönetimler içerisinde en çok proje üreten, en çok gelişen, en hızlı mesafe kat eden belediyeler içerisinde yer almayı başardık. İlçemizde refah seviyesini daha iyi noktaya ulaştırmak adına çalışma tempomuzu her geçen gün artırmaktayız.Sosyal, ekonomik, eğitim, kültürel, eğitim ve çevresel projelerde farkındalık oluşturup hizmet belediyeciliğini tam manasıyla uygulamak adına bugüne kadar ortaya koyduğumuz yüksek tempoda çalışma isteğimizi bundan sonra artıracağız. Toplumun bütün kesimlerini dinleyerek, yapıcı ve tavsiye edici yorumları dikkate alarak, istişare kültürünü sürekli canlı tutarak yaşam standardı ve refah seviyesi yüksek bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etmeyi hedefliyoruz, bunu da başaracak güce sahibiz" dedi.

"31 MART'TA EN FAZLA OYU ALIP, TARİH YAZMAK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Çınar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişinden sonra ilk seçim olma özelliği taşıyan 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin her açıdan önemli olduğuna vurgu yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü; " Memleketimizin geleceğiyle ilgili hiçbir hesabı bulunmayan ve projesi olmayanların bir araya gelip başka hesapların peşinden koşanlara karşı bizlerde vatanseverliğimiz ve birlikteliğimiz ruhumuzu daha fazla güçlendirip 31 Mart seçimlerinde bu dayanışma ruhumuzu taçlandırmalıyız. Halkımızın bize karşı göstermiş olduğu ilgi, alaka, teveccühü muhafaza edip, halkımızla birlikte harekete ederek bölgemizde en fazla oyu alıp tarih yazan bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Gerek belediyemiz gerekse de İlçe Başkanlığımız, Kadın ve Gençlik Kollarımızın bugüne kadar yaptığı çalışmalar örnek gösterilerek, Malatya'nın en dinamik teşkilat yapılanmasına kavuştuk. Bu güçlü yapımızı daha fazla güçlendirerek 31 Mart seçimlerinde de farkımızı ortaya koyacağız, başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum, bu konuda hiçbir tereddüt yaşamıyorum" dedi.

"BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ, BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ"

AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkan adayı olan Mehmet Çınar'ın yanında ve destekçisi olduklarını ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, " Bizler İlçe Teşkilatı olarak Başkanımızın yanındayız. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar bugüne kadar olduğu gibi bugünde sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Bizler içinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetini biliyoruz. Bugüne kadar ki tecrübemiz, gayretimiz, birlik ve beraberliğimizle inşallah Partimize, Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza yakışan sonucu alacağımıza yürekten inanıyoruz, en yüksek oyu almak adında da elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız.Bu çalışmaları yaparken belediye ve ilçe teşkilatı ayrımı asla yapmıyoruz, çünkü bizi birbirimize kenetleyen köklü ve derin bağlarımız vardır. Yeşilyurt Belediyesi ve İlçe Teşkilatının Malatya'da örnek gösterilen bir yapıya kavuşması hepimizi mutlu etmektedir. Bu birlikteliğin güzel yansımalarını 31 Mart seçimlerinde bir kez daha herkese göstereceğiz. Cenab-ı Allah Başkanımızın yükünü hafifletsin, işlerine kolaylıklar nasip etsin, bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Başkanımızın hizmetlerini halka ulaştırması için biz üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Yeşilyurt Belediyesi bugüne kadar ki yatırımlarıyla sadece Malatya'da değil, Türkiye çapında kendisini kanıtlamış başarılı bir yerel yönetimdir.Yeni dönemde de bu başarıların üstüne yenilerini ekleyerek başarılarının devam ettireceğine kalben inanıyoruz.Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz.Biz hazırız inşallah 31 Mart'ta en güzeli soncu alacağız" diye konuştu.