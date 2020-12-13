Başkan Çınar, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Başkan Çınar, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

13.12.2020 13:58
Başkan Çınar, Ankara'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un sosyal, kültürel ve tarihsel kimliğini güçlendirecek yeni yatırımların yanı sıra kentsel dönüşüm, tarımsal hizmetler, ilçenin alt ve üst yapısına yönelik yeni dönem yatırımlarının takibi için gittiği Ankara'da bir dizi...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un sosyal, kültürel ve tarihsel kimliğini güçlendirecek yeni yatırımların yanı sıra kentsel dönüşüm, tarımsal hizmetler, ilçenin alt ve üst yapısına yönelik yeni dönem yatırımlarının takibi için gittiği Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem yatırımlarıyla ilgili hem bilgi vermek hem de taleplerini iletmek için gittiği Ankara'da; Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,AK Parti Malatya Millet Vekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Millet Vekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Millet Vekili Hakan Kahtalı ve AK Parti Malatya Millet Vekili Bülent Tüfenkçi'yi makamlarında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

"Yeşilyurt'u geliştirmek ve büyütmek için çalışıyoruz"

Görüşmelerinin verimli ve faydalı geçtiğini ifade eden Çınar, "Yeşilyurt'umuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak ve yaşam kalitesini artırmak adına çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizden bugüne kadar 30'a yakınını belli bir seviyeye getirdik. Bizim tek gayemiz var o da; çok çalışarak, emek sarf ederek, en iyi ve en başarılı hizmetleri hayata geçirerek Yeşilyurt'umuzu her alanda geliştirmek ve büyütmektedir. Bu hedefe ulaşmak içinde gerek merkezi hükümet gerekse de yerel dinamiklerle çok güçlü bir iletişime, güzel bir diyaloga sahibiz. Depreme dayanıklı, modern ve kaliteli yerleşim alanlarımızın sayısını artırmak adına başlattığımız kentsel dönüşüm projelerimizden tarımsal alanlarımızın daha verimli hale gelmesini sağlayacak tarım projelerimize, çevre ve doğa sağlığının muhafaza edilmesi ve korunmasını sağlayacak çevresel yatırımlarımızdan ecdat yadigarı tarihi eserlerimizin restore edilerek gelecek nesillere taşınmasına, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız sosyal yardımlarımızdan temizlik hizmetlerimize, kültürel yatırımlarımızdan ilçemizin çehresini değiştiren sosyal yaşam alanlarımıza, alt ve üst yapı yatırımlarımızdan sportif hizmetlerimize kadar geniş yelpazede sürdürdüğümüz hizmetlerimizin boyutunu geliştirmek için çıktığımız bu yolda yorulmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Bölgemizde farkındalık oluşturacak, Yeşilyurt'umuzun ülke genelinde daha fazla tanınmasını sağlayacak projelerimizin sayısını artırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Toplumda farkındalık oluşturacak, ilçemizin gelişimine ışık tutacak bu ve benzeri tüm yatırımlarımızın söz verdiğimiz zaman diliminde hizmete sunmak içinde gerek Malatya'da, gerekse de Ankara'da çok yoğun bir görüşme trafiğinden geçtik. 2021 ve sonraki yıllar için de üzerinde çalıştığımız tüm projelerimizin süreçlerini takip etmek, destek istemek ve taleplerimizi iletmek için gittiğimiz Ankara'da her yönüyle faydalı ve verimli görüşmeler yaptık. Hazırladığımız raporları ve taleplerimizi görüşmelerimiz sırasında detaylı olarak izah ettik. Görüşmeler sırasında gördüğümüz samimiyet ve destek sözleri bizleri daha fazla çalışmaya teşvik edecektir. Bizleri çok güzel bir ortamda ağırlayarak, Yeşilyurt'umuzla ilgili güzel düşüncelerini ve önerilerini paylaşan Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Millet Vekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Millet Vekili Hakan Kahtalı ve AK Parti Malatya Millet Vekili Bülent Tüfenkçi'ye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MALATYA

Başkan Çınar, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Başkan Çınar, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Başkan Çınar, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Yeşilyurt, Malatya, Ankara, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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