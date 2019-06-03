Son Dakika Haberleri: Başkan Çınar: Bayram'da mili ve manevi değerleri yaşatmalıyız
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Çınar: Bayram'da mili ve manevi değerleri yaşatmalıyız

36 dakika önce

Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar, yönetim kurulu adına yaptığı bayram kutlama mesajında herkesin özlemle yad ettiği eski bayramların bu ve bundan sonraki bayramlarda yaşatılabileceğini belirtti.

Başkan Çınar: Bayram'da mili ve manevi değerleri yaşatmalıyız, System.String[]
Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar, yönetim kurulu adına yaptığı bayram kutlama mesajında herkesin özlemle yad ettiği eski bayramların bu ve bundan sonraki bayramlarda yaşatılabileceğini belirtti. Çınar herkesin bayramını kutlayarak, "Bayramlar aynı zamanda milli ve manevi hissiyatın yanıp yaşatıldığı günlerdir" dedi.

Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar açıklamasında, "Bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı bir Ramazan ayını daha tamamlayarak; birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi vasıflarla toplumsal barışımızın daha da güçlenmesine vesile olmasını umduğumuz Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; milli ve manevi hissiyatın en ileri seviyeye çıktığı, toplumda birlik, beraberlik, sevgi ve saygının pekiştiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetildiği müstesna günlerdir. Bu kutsal günleri fırsat bilerek, bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Ekonomi, Aydın, Çınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor Kazada ölen muhtarın yerine eşi seçildi Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:23:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çınar: Bayram'da mili ve manevi değerleri yaşatmalıyız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]