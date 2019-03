Başkan Çınar Belediye Personelleriyle Bir Araya Geldi

Yeşilyurt Belediye personelleriyle öğlen yemeğinde bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzda geride kalan beş yıl içerisinde sizlerin büyük gayreti ve özverisiyle büyük bir başarı hikayesi yazdık.

Personellerle tek tek tokalaşıp, sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta beş yıllık sürede hayata geçen yatırımlarda personellerin çok büyük emeklerinin bulunduğunu söyledi.



Yeşilyurt'un her alanda örnek gösterilen ilçe olmasında emeği geçen personellere teşekkürlerini sunan Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi, kendi içinde dayanışma ruhunu üste seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hakim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir, bu ailenin bir parçası olmak bizim adımıza gururdur.2014 yılında ilk göreve başladığımızda 200'e yakın personel var iken şimdi bin 500'e yakın kadromuzla hemşehrilerimize daha fazla hizmet götürmekteyiz. Yeşilyurt'u öncelikle bölgede ardından Türkiye'de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmak adına hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlar, projeler ve hizmetlerin altında imzası bulunan personellerimizin özverili çalışması, gayreti ve hizmet aşkını takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.



Yeşilyurt'ta beş yıl gibi kısa bir sürede başarılı hizmetlerin altına imza attıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Kendi içimizde sarsılamayacak, bozulamayacak tek gücümüz; birlik ve beraberliğimizdir. Bizler 2014 yılında tevazu ve gayret anlayışını ön plana koyarak gerek bilgi ve birikim gerekse de sizlerin üstün çalışmalarınızda Yeşilyurt'u daha iyi noktaya getirmek adına el ele vererek çalışmalara başlamıştık. Yeşilyurt'u her alanda büyüttük ve geliştirdik, her alanda daha iyisini yapmak adına büyük bir çaba sarf ettik. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Yeşilyurtumuz Türkiye'deki 30 kentten daha büyük bir görünüme kavuştu. Herkesin gıptayla baktığı bir ilçe hüviyetine ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bütün alanlarda gelişen güzel ilçemizin büyüme ve kalkınma sürecinde alanında uzman, deneyimli, fedakar ve özverili siz değerli mesai arkadaşlarımızın çok büyük emekleri vardır. İlçemizdeki sorunları omuzlarında taşıyan, büyük bir fedakarlık gösterip mesai mefhumu tanımadan görevini aşk ve sevdayla yapan personellerimizin özverisi takdire şayandır. Bizler işimizi aşkla ve sevgiyle yaptığımız için yorulmuyoruz, gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etme noktasında beş yıl içerisinde çok büyük mesafeler aldık, sayısız başarıların altına hep birlikte imza attık, büyük bir başarı hikayesini hep birlikte yazdık. Hep birlikte Yeşilyurt'u bir noktadan alıp bambaşka bir noktaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yeşilyurt Markasını dünyaya tanıtmak adına bundan sonra daha fazla çalışıp, mücadele edeceğiz. Bizim hizmet felsefemizin temelinde ' Durmak Yok Yola Devam' anlayışı vardır. İlçemizde bu hizmetleri yaparken temel gayemiz, Malatya'mızı marka şehirler arasına katmak olmuştur. Bugüne kadar ki hizmetlerimizin yanı sıra hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle bu yolda çok büyük adımlar attık. Tüm bu hizmetler bir çabanın ve gayretin eseridir" şeklinde konuştu.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine programa katılan TRT Spor Programcısı ve Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'a Yeşilyurt Belediye personelleri büyük ilgi gösterdi.



Gördüğü ilgi ve sevgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdoğan Arıkan, " Malatya'da ve sizlerle birlikte olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Gösterdiğiniz bu sevgi ve ilgiye çok teşekkür ediyorum. Buraya gelirken bu kadar kalabalık ve heyecan beklemiyordum açıkçası, Başkanımızın ifade ettiği gibi Yeşilyurt Belediyesi göründüğü gibi çok büyük bir aile, bu kadar güzel insanın bir arada olduğu bir yerde başarıda kaçınılmaz olur zaten. Güzel bir ailenin içinde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizi sizlerle buluşturan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

