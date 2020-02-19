Başkan Çınar, belediye yatırımlarını gezdirdi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı ile Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini ziyaret ederek, faaliyetler hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan detaylı bilgiler aldı.



İlk olarak Turgut Özal Mahallesinde üç katlı binada hizmete giren Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarını ziyaret eden Vali Aydın Baruş, Malatya ve Yeşilyurt'a özgü yöresel ürünlerin hem tanıtımının hem de satışının yapıldığı Yöresel Çarşıda satışı yapılan ürünleri inceledi.



Yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışı üzerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan bilgiler alan Vali Baruş daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara kart sistemi üzerinden yardımların yapıldığı Emanet Çarşı Marketini gezerek, raflarda yer alan gıda, temizlik ve kıyafet ürünlerini inceledi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaretin sonunda 'Sosyal Belediyecilik' faaliyetlerinin yanı sıra yeni dönem yatırımları hakkında Vali Aydın Baruş ile İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç'e görsel sunum destekli bilgilendirmede bulundu.



Yeşilyurt'ta dayanışma ve yardımlaşma ruhunun üst seviyede olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizin genelindeki hasta, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve toplumun dezavantajlı kesimlerine gıda, yakacak, giyecek ve eğitim gibi alanlarda destek oluyoruz. Emanet Çarşımıza yardıma ihtiyaç duyan hemşerilerimiz başvuru yapıyorlar. Yapılan incelemeler neticesinde yardım yapılması uygun görülen hemşerilerimiz, verilen kartlarla marketten yardım paketlerini alabiliyorlar. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün kontrolünde devam eden sosyal sorumluluk projelerimizle toplumsal dayanışma ruhuna katkı sunuyoruz. Üç katlı binamızda ayrıca yöresel ürünlerimizin hem tanıtımı hem de satışını çok nezih, modern ve kaliteli alanlarda yapıyoruz. Hemşerilerimizin Yöresel Ürünler Çarşımıza gösterdiği ilgi bizleri mutlu etmektedir. Burada hem sosyal dayanışmaya katkı sunarken diğer taraftan hemşerilerimizin doğal ve organik ürünlere ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Sayın Valimize ve İlçe Kaymakamımıza halkımıza sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra yeni dönem yatırımlarımız hakkında detaylı bilgilendirmede bulunduk" diye konuştu.



Malatya Valisi Aydın Baruş daha sonra Yeşilyurt Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini ziyaret ederek, 'temiz toplum sağlıklı çevre' sloganıyla yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.



Çevre ve doğa sağlığının korunması noktasında hayata geçirdikleri yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle Yeşilyurt'un adını ülke çapında duyurduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek amacıyla ilçemize kazandırdığımız 'Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma' tesislerimizde hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bilindiği üzere burada hizmet veren '1.Sınıf Atık Getirme Merkezi' ile ' Mobil Geri Dönüşüm Aracı' projelerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde 'Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı' ödülüne layık görülmüştü. Çevre yatırımlarında bin 359 belediye arasında ilk 5'e girmek sorumluluklarımızı artırmaktadır. Hayatımızın her anını etkileyen, sağlıklı yaşamanın başlangıcı olarak gördüğümüz çevre ve doğayı, gündelik ihtiyaçlarımızı karşılayacak kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmakla eş değerdir. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Bölgemize değer katan bu tür yatırım alanlarımızın verimli hizmetlerde bulunması için desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz ve İlçe Kaymakamımızı ilk olarak Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarımızda ardından Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerimizde ağırlayarak geniş kapsamlı bilgiler paylaştık. Yeşilyurt'umuzun daha fazla gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için, yaşanabilirlik seviyesini artırmak için bölgemize değer katan yatırımlara öncelik tanıyoruz. Alanında tek ve örnek yatırımlarla Yeşilyurt Markasına değer katmaya devam edeceğiz. Sayın Valimizin destekleriyle bu tür yatırım alanlarının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Projelerimiz ve yatırımlarımıza gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı Sayın Valimize ve İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Belediye başkanımızı örnek hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum"



Vali Aydın Baruş'ta, vatandaşların her türlü sorunuyla ilgilenmesi gereken yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik yönünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Mağdur ve yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza el uzatılması kadim medeniyetimizde özel bir yeri vardır. Belediyelerinde bu yöndeki hizmetlerle yakından ilgilenmesi önemlidir. Yeşilyurt Belediyemizin sosyal belediyecilik anlamında yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Belediye Başkanımızın çok güzel çalışmalar yaptığını yerinde gözlemledik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik gıda, temizlik ve kıyafet yardımlarının ulaşmasını sağlayan çok güzel bir market kurmuşlar ayrıca hayırseverlerin bağışladıkları yardımları da güzel şekilde tasnif edip vatandaşlarında onurunu incitmeden alışveriş ortamında ulaştırıyorlar. Yeşilyurt Belediyemizin bir diğer yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri de şehircilik anlamında önemsenmesi gereken bir yatırımdır. Hepimiz şahidiz ki; yollarda yürürken çevrede birçok atık görüyoruz. Bu atıkların bilinçsizce çevreye yayılması bizi son derece rahatsız ediyor. Bu atıkların toplanması hem temiz bir çevrede yaşamamız, hem de bu atıkların ekonomiye kazandırılması açısından çok önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu tesisin hem Malatya hem de Yeşilyurt için çok önemlidir. Ambalaj atıkları burada sınıflandırmaya tabi tutuluyor. Tehlikeli atıklar ayrıştırılıyor ve sağlıklı bir şekilde çevreye zarar vermeden imha tesislerine gönderiliyor. Değerlendirilebilen atıklarda kağıt balyalar haline getirilip ekonomik gelir elde ediliyor. Bu tür hizmetlerle hem çevremiz temizlenmiş oluyor hem de insan ve doğa sağlığına katkıda bulunuluyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekibini örnek çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Bu tür yatırım alanlarının yaygınlaşması, bizi rahatsız eden görüntülerinde ortadan kalkmasına vesile olacaktır " şeklinde konuştu. - MALATYA