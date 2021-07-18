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Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme yaptı - Son Dakika

Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme yaptı

18.07.2021 14:05
Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme yaptı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların kurban ibadetleri için her yıl ziyaret ettikleri Canlı Hayvan Pazarındaki son çalışmaları yerinde inceleyerek, kent içi ve kent dışından gelen üreticilerle bir araya geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların kurban ibadetleri için her yıl ziyaret ettikleri Canlı Hayvan Pazarındaki son çalışmaları yerinde inceleyerek, kent içi ve kent dışından gelen üreticilerle bir araya geldi.

Canlı Hayvan Pazarında kendilerine ayrılan bölümlerde son düzenlemelerini yapan üreticilerle tek tek görüşen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'hayırlı işler, bol kazançlar' temennisinde bulundu. Esnafların taleplerini de dinleyen Başkan Çınar, "Esenlik Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği, Yeşilyurt Belediyesi sınırlarındaki Malatya'nın en büyük hayvan pazarı olan Canlı Hayvan Pazarımızda Kurban Bayramı öncesinde oluşan ciddi hareketlenme hepimizi sevindirmektedir. Kent içi ve kent dışından gelen üreticilerimiz kendilerine ayrılan bölümlerde artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Malatya'da gerek buradaki satış ve kesim yerinde gerekse de sağlık ve güvenlik başta olmak üzere belirli kuralları yerine getiren özel kesim alanlarında kurban ibadetleri yapılmaktadır. Birliği, beraberliği, muhabbeti, paylaşımı ve Cenab-ı Allah'a teslimiyeti ifade eden kurban ibadetinin en güzel şartlarda yapılması için bölgelerimizdeki tüm çalışmaları yakından takip edip, üzerimize düşen bir şey varsa hemen yerine getirmeye özen gösteriyoruz. İlçemizde toplam 44 farklı bölgede kurban satış ve kesim yerleri vatandaşlarımızın hizmetine olacaktır. Temiz ve düzenli alanlarda İslami kurallara uygun olarak kurban kesimlerinin yapılması içinde gereken önlemler alındı. Malatya Büyükşehir Belediyemizin aldığı tedbirler çerçevesinde bizlerde kendi bölgemizde bayram süresince hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Bayram için çalışmalarımızı tamamladık, kurban satış ve kesim yerlerimizi ilan ettik, ekiplerimiz 7/24 sahada olacaktır. Kurban Bayramının manevi atmosferine yakışır ölçülerde huzur ve güven içerisinde, birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğu bir bayramı daha vatandaşlarımızla birlikte idrak edeceğiz. Salı günü başlayacak olan bayram öncesinde Canlı Hayvan Pazarımızdaki çalışmalarda tamamlandı. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini rahat ve güzel bir ortamda yapması için burada her türlü önlemin alındığını gördük. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta gerek kamu ve kurumlarımız gerekse de buradaki üreticiler ve esnaflarımızla koordineli çalışarak hiçbir soruna mahal vermeden çalışmalarımızı takip ediyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızdan ricamız virüs salgını tam manasıyla ber taraf edilmedi, bundan dolayı tedbirlerimizi unutmayalım, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edelim. Bir yandan ibadetlerimizi yaparken diğer taraftan da salgından uzak durmak içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Şimdiden İslam Aleminin, aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum ve kutluyorum" dedi.

Canlı Hayvan Pazarının Kurban Bayramına hazır olduğunu söyleyen Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle Canlı Hayvan Pazarındaki tüm eksiklikler giderilmiş ve gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Vatandaşlarımız huzur içerisinde hiçbir sorun yaşamadan kurban ibadetlerini yapmaları için gereken tüm önlemleri aldık. Hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Başkanımıza da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Canlı Hayvan Pazarına kurban alımı için gelen vatandaşlarla esnaflar arasında geçen heyecanlı pazarlıklara şahitlik eden Başkan Çınar ise bölge ekonomisinin mihenk taşı olarak gördükleri Canlı Hayvan Pazarının gerek ulaşım gerekse de pazar alanı içerisindeki düzenlemelerle Kurban Bayramına hazır olduğunu da ifade etti. - MALATYA

Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme yaptı
Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme yaptı
Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme yaptı

Yeşilyurt, Malatya, Kurban, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme yaptı - Son Dakika


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