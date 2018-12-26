Başkan Çınar, Cemevi İnşaatını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'nde yapımı devam eden cemevi inşatında incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'nde yapımı devam eden cemevi inşatında incelemelerde bulundu.



Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin desteğiyle yapımı devam eden cemevini CHP Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mehmet Önder Öztürkoğlu ile inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Çınar, temel gayelerinin hoşgörü olduğunu belirterek, tüm kesimleri sevgi ve birliktelikle kucaklamak gerektiğini ifade etti.



Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak cemevinin mahalle halkının hizmetine sunacaklarını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:



"Yeşilyurt Belediyesi olarak farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarının ilçemizdeki tüm yerleşim alanlarında hissedilmesi adına halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizin esas gayesi hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesidir. Bu kapsamda Cumhuriyet Örnekköy'de yapımı tüm hızıyla devam eden cemevinin hayata geçmesi noktasında tüm desteğimizi veriyoruz."



Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mehmet Önder Öztürkoğlu ise desteklerinden dolayı Çınar'a teşekkür etti.

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