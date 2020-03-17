Başkan Çınar'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çınar'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika

Başkan Çınar'dan 18 Mart mesajı

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çanakkale Zaferi, iman gücüyle vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahraman tarafından binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin yeniden şahlanışının sembolüdür" dedi.

Başkan Çınar'dan 18 Mart mesajı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Çanakkale Zaferi, iman gücüyle vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahraman tarafından binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin yeniden şahlanışının sembolüdür" dedi.


Başkan Çınar, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Milletimizin tarih boyunca vatanını ve istiklalini korumak için gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret dolu mücadelelerin en güzel örneklerinden olan Çanakkale Zaferi, ülkesinin bağımsızlığı ve geleceği uğruna gözünü kırpmadan kendi canından vazgeçebilmeyi gösteren büyük bir kahramanlık destanıdır.


Binlerce yıllık devlet geleneğinin ve millet olma bilincinin bir tezahürü olan Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin vatan ve hürriyet aşkını yansıtan kahramanlık destanıdır. Çanakkale, tarihe gömülmek istenen bir milletin iman gücüyle dirilip kendine gelmesidir" şeklinde konuştu.


Bu destanda inanç ve iman var olduğuna dikkat çeken Çınar, "Milletin varlığı ve birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast edenlere karşı siper edilen göğüsler ve sarsılmaz birer kaleye dönüşen yürekler vardır. Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün silah arkadaşlarını, vatanımız için canını veren aziz şehitlerimizi ve hayatlarını hiçe sayan gazilerimizi, cephelere sırtında cephane taşıyan cefakar analarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Çanakkale Zaferi, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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