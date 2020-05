Başkan Çınar'dan Hemşireler Haftası kutlaması - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yayımladığı mesaj ile hemşireler haftasını kutladı.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, "Şu an tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın hastalık bir kez daha bizlere göstermiştir ki; sağlık kavramı hayatımızda hiçbir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplum için sağlıklı bireylere ihtiyaç olduğu gibi, sağlıklı yaşam her bireyin doğumuyla birlikte elde ettiği bir haktır. Sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu hiç şüphesiz; insan sevgisidir. Korona virüs salgınıyla etkili ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesinde büyük emek, gayret ve çabaları olan kahraman sağlık ordumuzun her bir neferinin alın teri ve emeklerini bu millet asla unutmayacaktır. Sağlık hizmetlerinin temel görevlilerinden olan hemşirelerimiz ise, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olan vatandaşlarımıza umut ve yaşam sevinci kazandırabilmek için, gereksinim duydukları sevgi, şefkat ve ilgiyi gösterirken, her açıdan ulvi ve anlamlı bir görev ifa etmektedirler" ifadelerine yer verdi.



Hemşirelik mesleğinin önemine de vurgu yapan Başkan Çınar'ın mesajında, "Özellikle küresel bir tehdit haline dönüşen korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla mesai kavramı gözetmeden, insan hayatı kurtarmak için eşinden, çocuğundan, kardeşlerinden ve sevdiklerinden fedakarlık ederek canla başla görevini layıkıyla yerine getiren bütün hemşerilerimize sonsuz saygılarımı ve şükranlarımı iletiyorum. Onların emekleri ve gayretleri asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle: tüm hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın Hemşireler Haftasını canı gönülden kutluyorum ve saygılarımı gönderiyorum" denildi. - MALATYA