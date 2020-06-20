Başkan Çınar'dan kiraz yarışması ödül törenine davet - Son Dakika

Başkan Çınar'dan kiraz yarışması ödül törenine davet

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 21 Haziran 2020 Pazar günü saat 17: 00'de Ahmet Atılgan Parkında yapılacak olan 'En İyi Kiraz' ve 'En İyi Kiraz Bahçesi' yarışmasının ödül törenine tüm Malatyalıları davet etti.

Başkan Çınar'dan kiraz yarışması ödül törenine davet, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 21 Haziran 2020 Pazar günü saat 17: 00'de Ahmet Atılgan Parkında yapılacak olan 'En İyi Kiraz' ve 'En İyi Kiraz Bahçesi' yarışmasının ödül törenine tüm Malatyalıları davet etti.


Yeşilyurt'un ünlü dalbastı kirazının hem tanıtımını yapmak hem de çiftçileri desteklemek adına düzenleyecekleri 'En İyi Kiraz' ve 'En İyi Kiraz Bahçesi' yarışmasında dereceye giren üreticileri ödüllendireceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçe Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ve Yeşilyurt Ziraat Odamızla işbirliği halinde düzenlediğimiz 'En İyi Kiraz' ve 'En İyi Kiraz Bahçesi' yarışmasının ödüllerini 21 Haziran 2020 Pazar günü saat 17: 00'de Ahmet Atılgan Parkında ki törenle çiftçilerimize takdim edeceğiz. Sosyal mesafe kuralları altında gerekli tedbirleri alarak düzenleyeceğimiz ödül töreninde hemşerilerimizle ve çiftçilerimizle bir arada olup, bölgemize özgü dalbastı kiramızın tanıtımına bir destek daha vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.


Yarışmanın temel amacının, dalbastı kirazını başta olmak üzere bölgenin doğal ve tarihi güzellikleri, yemekleri, tarımsal ürünleri, yöresel tatları ve tarihi zenginliklerini tanıtmak olduğuna parmak basan Çınar, "Bununla birlikte tarım arazilerimizin daha verimli hale gelmesi adına alın teri dökerek bereketli topraklarımızı özenle işleyen üreticilerimize bir nebzede olsa destek vermektir. Yarışmada dereceye giren üreticilerimize para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyeler vereceğiz. Protokolümüzün saygıdeğer üyeleri, kıymetli hemşerilerimiz ve basınımızın güzide temsilcileriyle birlikte çiftçilerimizin emeklerini birlikte taçlandırmak istiyoruz. Ödül töreni vesilesiyle Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun tüm zenginliklerini bir kez daha tüm dünyaya yansıtmayı hedefliyoruz. Bu özel etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum " dedi. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Kiraz, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 03:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Çınar'dan kiraz yarışması ödül törenine davet - Son Dakika Ekonomi

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