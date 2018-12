Başkan Çınar'dan Mahalle Ziyaretleri

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçede başlattığı mahalle ziyaretleri kapsamında Sütlüce Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çınar, mahallede sabah namazını vatandaşlarla kılarak, daha sonra esnafın dükkanlarına gitti ve vatandaşlarla sohbet etti.



Vatandaşlarla günün her saatinde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Çınar, şöyle konuştu:



"Hemşehrilerimizle günün her saatinde bir araya gelmek, hemhal olmak, dertleşmek hizmet aşkımızı arttırmaktadır. Vatandaşlarımızın duası, güler yüzü ve tebessümüyle mesaimize başlamak çalışma tempomuzu arttırmaktadır. Bizler her yeni güne büyük bir umut, heyecan ve hizmet sevdasıyla başlıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasında adım attığımızda ve onların mutlu olduğunu gördüğümüzde bizler de daha enerjik oluyoruz."

