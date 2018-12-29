Son Dakika Haberleri: Başkan Çınar'dan Mahalle Ziyaretleri

Başkan Çınar'dan Mahalle Ziyaretleri

34 dakika önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçede başlattığı mahalle ziyaretleri kapsamında Sütlüce Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Çınar'dan Mahalle Ziyaretleri, System.String[]
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçede başlattığı mahalle ziyaretleri kapsamında Sütlüce Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çınar, mahallede sabah namazını vatandaşlarla kılarak, daha sonra esnafın dükkanlarına gitti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlarla günün her saatinde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Çınar, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimizle günün her saatinde bir araya gelmek, hemhal olmak, dertleşmek hizmet aşkımızı arttırmaktadır. Vatandaşlarımızın duası, güler yüzü ve tebessümüyle mesaimize başlamak çalışma tempomuzu arttırmaktadır. Bizler her yeni güne büyük bir umut, heyecan ve hizmet sevdasıyla başlıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasında adım attığımızda ve onların mutlu olduğunu gördüğümüzde bizler de daha enerjik oluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:12 Kaynak: AA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti Son Dakika! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı

Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:46:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çınar'dan Mahalle Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]