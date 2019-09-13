Son Dakika Haberleri: Başkan Çınar'dan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret
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Başkan Çınar'dan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret

1 saat önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti.

Başkan Çınar'dan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, MGC Başkanı Haydar Karaduman hayatını kaybetmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar cemiyete taziye ziyaretinde bulundu.

Cemiyet yönetimine başsağlığı dileyen Çınar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'ın adını Yeşilyurt ilçesinde yaşatmak istiyoruz. Duayen gazeteci Haydar Karaduman'ın adını ilçemizde bir parka ve sosyal tesise vermeyi planlıyoruz. Bunu buradan açıklıyorum. Tüm Malatya'nın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Vahap Güner ise ziyaretlerinden dolayı Çınar'a teşekkür ederek, "Bu düşünceniz bizi mutlu eder, onur duyduk." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:32 Kaynak: AA
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