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Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret - Son Dakika

Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret

15.09.2021 14:20
Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "3.Lig 2.Grupta şehrimizi temsil eden Yeşilyurt Belediyespor'umuzun yeni sezonda güzel sonuçlar alması için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "3.Lig 2.Grupta şehrimizi temsil eden Yeşilyurt Belediyespor'umuzun yeni sezonda güzel sonuçlar alması için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, T.F.F. 3.Lig 2.Gruptaki ilk galibiyetini kendi sahasında ki 1-0'lık Şile Yıldızspor karşılaşmasında elde eden Yeşilyurt Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Hafta sonunda deplasmanda oynanacak Darıca Gençlerbirliği maçı için başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, " "Başarı ve başarısızlık hepimizindir. Düzce'deki mağlubiyet hepimizi üzdü ancak eksiklerin ve hataların görülmesi açısından ligin ilk haftası olması nedeniyle bir fırsat oluşturdu. Bu işi gönüllü olarak severek yapan, tamamı belediyeden oluşan, kentin tanıtımına katkı yapmak adına bir araya gelen iyi bir Yönetim Kurulumuz var. Hayati Hocamız ve teknik heyetimiz ise bu alanda çok tecrübeli, bilgi ve birikimleri yüksek, takıma ciddi katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Sizlerden beklentimiz ise, özgüveninizi yüksek tutun, asla kendinizi küçümsemeyin, sonuna kadar mücadele edin.23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt'u temsil ediyorsunuz, hepinizin bunun farkında olduğunuzu görüyorum, bu beni mutlu ediyor. Biz biriz ve beraberiz, sizlerin yanındayız. Yeter ki elinizden gelen gayreti gösterin, kalitenizi herkes hissetsin" dedi.

Yeşilyurt Belediyespor'un bulunduğu grupta başarılı sonuçlar alacağına inandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malatya ve bölge futboluna önemli katkılar sunan, geçtiğimiz sezon 2.Lige yükselmeyi son anda kaçıran Yeşilyurt Belediyespor'umuza yeni sezon maçları için yürekten başarılar diliyorum. Yeşilyurt'umuzun sportif yönünü daha da güçlendirip yetenekli gençlerimizi ülke futboluna kazandırmak adına elimizden gelen desteği veriyoruz. Kulübümüz geride bıraktığımız sezon iyi bir başarı grafiği sergiledi, ligi iyi bir yerde tamamladı. Yeni sezon içinde ağırlıkla Malatya'lı gençlerden oluşan iyi bir ekip kuruldu. Yeteneğiyle ön plana çıkan bu gençlerimizden bizler çok umutluyuz, inşallah başarılı maçlar çıkartıp beklentilere en iyi şekilde karşılık verecekler, bizler tüm futbolcularımıza inanıyoruz, her daim yanlarındayız. İyi zamanda da kötü zamanda hep birlikte olacağız. Kazanmak ve kaybetmek futbolun doğasında vardır, önemli olan birlikte hareket etmektir. Bizler geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi her türlü şartta takımın yanında olacağız, destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun ilk haftasında alınan Düzce mağlubiyetinden sonra geçen hafta alınan Şile Yıldız galibiyetinin takıma büyük bir moral aşıladığını belirten Başkan Çınar, " 1-0 kazandığımız maçta dinamik, verilen görevleri yapmaya gayret eden, yüreğiyle oynayan bir ekibi sahada görmek gelecek adına hepimizi umutlandırdı. Birbirine inanan, güvenen, özveriyle mücadele eden ve 90 dakika boyunca istekli oynayan bir kadronun sahada olması bizleri sevindirdi. Bu sezonda ligi iyi bir tamamlamak ve şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim tek amacımız; Yeşilyurt'umuzu bu alanda da üst seviyeye çıkartmak ve tüm taraftarlarımızın destekleriyle başarılı sonuçların altına imza atmaktır. Kulüp Başkanımıza, Yöneticilerimize, Kulüp Personellerimize, Teknik Heyetimize ve sahada tüm gücüyle mücadele eden futbolcu kardeşlerimize kalan maçlar için başarılar diliyorum. Yeşilyurt Belediyespor'umuzun Bölgesel Amatör Ligden 3.Lige çıktığı dönemde takımın başında olan Hayati Hocamızın bilgi ve tecrübesiyle inşallah bu sezonda güzel sonuçlar alacağız. Hocamızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşamış ve tüm camiayı sevince boğmuştuk. Tarih neden tekerrür etmesin, neden aynı sevinçleri yaşamayalım. İyinin her zaman daha iyisi vardır. Yeter ki inanalım, kenetlenelim. Biz takımımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor'a verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı; " Sezonun ilk maçında şansız bir şekilde sahadan mağlubiyetle ayrılmamıza rağmen geçen hafta kendi evimizde iyi bir mücadelenin karşılığında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldık. Bizler yeni takım olmanın verdiği hüviyetin arkasına asla sığınmadan elimizden geleni yapıyoruz. Önü açık ve iyi bir takımız, bunu Şile Yıldız maçında gösterdik. Çalışmaya devam edeceğiz, bizim işimiz bu, yeni sezonda iyi sonuçlar almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.2 veya 3 hafta sonra lig performansımız daha iyi olacaktır. Belediye Başkanımız başta olmak üzere takımı lige hazırlamak noktasında gece gündüz çalışan Kulüp Başkanımıza ve Yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bize düşen görevde; yeni sezonda takımı hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunu da hep birlikte başaracağız inşallah " diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor'dan umutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Naci Şavata ise " Maçlar oynandıkça futbolcuların birbirlerini daha iyi tanıyacaklarına inanıyorum. Takımın başında tecrübeli bir teknik ekip var, Yeşilyurt Belediyespor'u geçtiğimiz yıllarda şampiyonluğa ulaştıran Hayati Hocamızın da ifade ettiği gibi bu takım birkaç maç sonra daha iyi bir seviyeye gelecektir. Yeşilyurt Belediyespor'umuzun başarısı aynen Yeni Malatyaspor gibi bu kentin ekonomisine, turizmine ve sosyal hayatına önemli katkılar sunmaktadır. Başta bu işe inanarak sarılan Belediye Başkanımız olmak üzere Kulüp Başkanımıza ve takımın başarısı için mücadele eden herkese sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

Çınar, konuşmaların ardından teknik ekibe ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. - MALATYA

Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret
Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret
Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret
Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başkan Çınar'dan Yeşilyurt Belediyespor futbol takımına ziyaret - Son Dakika
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