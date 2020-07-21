Başkan Çınar'dan yol hassasiyeti - Son Dakika

Başkan Çınar'dan yol hassasiyeti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun ulaşım kalitesini ve seviyesini üst seviyeye çıkartmak adına 15 ayda 53 bin 523 ton sıcak asfalt ile 125 kilometre sathi kaplama serip, toplamda 57 kilometre imar ve kadastral yol açtık" dedi.

Başkan Çınar'dan yol hassasiyeti, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun ulaşım kalitesini ve seviyesini üst seviyeye çıkartmak adına 15 ayda 53 bin 523 ton sıcak asfalt ile 125 kilometre sathi kaplama serip, toplamda 57 kilometre imar ve kadastral yol açtık" dedi.


319 bin 618'lik nüfusuyla Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt'ta alternatif yol güzergahlarını açılarak, ilçedeki araç yaya trafiğinde konfor seviyesini artırmak amacıyla rekor seviyesinde yatırımlar yapılıyor. İlçedeki yatırımlarla ilgili bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bir ilçenin çağdaş ve modern bir görüntüye ulaşması için öncelikle yolların düzgün, akıcı ve bağlantı yollarının birbirini tamamlayıcı şekilde olması gerekmektedir. Yol açma, genişletme, sıcak asfalt, sathi kaplama, cep otoparklar, kaldırım yenileme, ışıklandırma ve çevre düzenleme hizmetlerinde bölgemizde örnek alınan bir yerel yönetim olma hüviyetine ulaştık, bu bizim için gurur verici bir olaydır. İlçemizin gelişmişlik düzeyini gösteren en somut gösterge; ulaşım ağındaki konfor düzeyi ve yol ağının güçlü olmasıdır. İhtiyaç duyulan alanlarda açtığımız yollar, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlara kolaylık sağladığı gibi trafik akışının da hızlanmasına neden oluyor. Yaşanan nüfus artışına paralel olarak ihtiyaç duyulan yatırımları alt yapıya yönelik hizmet sunan diğer kamu ve kurumlarla ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla hayata geçiriyoruz. Yeşilyurt'umuzda merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın alt ve üst yapılarının kalitesini artırmaktayız. Ulaşım sorununu çözmekle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün kontrolünde gerçekleşen çalışmalar sonucunda 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 31 kilometre imar yolu ile 26 kilometre kadastro yolu açarken, 53 bin 523 ton sıcak asfalt, 125 kilometre sathi kaplama, 447 bin 776 ton konkasör malzeme serimi, 75 bin 120 ton doğal malzeme serimi ve stabilize yol yapımı, 838 metreküp perde duvar, 12 bin 22 metre taş duvar, 1.369 metrekare doğal taş ile kaldırım ve yol, 65 bin 673 metrekare basit kilit taşı döşemesi yaparak belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık. Ulaşım ağının konfor düzeyi ve akıcılığını artırmak adına toplamda 57 kilometre imar ve kadastro yol açtık. Büyük bir gayret ve samimiyetle hayata geçen yatırımlar neticesinde ilçemizdeki büyük değişim çok net gözükmektedir. Bir yandan ilçemizi inşa ederken diğer taraftan gönülleri ihya ediyoruz, gittiğimiz her yerde güler yüz ve dualarla karşılanıp, güzel sözlerle uğurlanıyoruz. Hemşerilerimizin hizmetlerden memnun kaldığını görmek çalışma azmimizi artırmaktadır. Yeşilyurt'umuza yakışan hizmetleri yerine getirmek adına pratik ve çözüm odaklı iş planımızı geniş yelpazede uygulamaya devam edeceğiz" dedi.


"Yeşilyurt, çok büyük değişim içerisinde"


Yeşilyurt'un 2014 ile 2020 yılları arasında hayata geçen yatırımlarla farklı bir hüviyete büründüğünü hatırlatan Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesinde 2014 ile 2020 yılları arasında özellikle ulaşım ağının daha nitelikli, akıcı ve konforlu olabilmesi adına çok ciddi yatırımların altına imza attık. Ulaşım kalitesini, konforunu ve akıcılığını üst seviyeye çıkartan kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı da o denli daha ileri bir düzeye ulaştığını görmekteyiz. 'Asfaltsız yol kalmayacak' şeklinde belirlediğimiz hedeflere uygun olarak yaz- kış demeden bir yandan imar yollarını açarken diğer taraftan aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı ve kaldırımlarımızı yeniden düzenleyerek gündelik hayatın daha kaliteli olmasını sağladık. 6 yıllık süre içerisinde 128 kilometre imar ile 55 kilometre kadastro yolu açarken, 437 bin 479 ton sıcak asfalt, 602 kilometre sathi kaplama, 1 milyon 127 bin 431 ton konkasör malzeme serimi, 295 bin 297 ton doğal malzeme serimi ve stabilize yol yapımı, 14 bin 432 metreküp perde duvar, 78 bin 353 metre taş duvar, 77 bin 787 metrekare doğal taş ile kaldırım ve yol, 1 milyon 23 bin 25 metrekare basit kilit taşı döşemesi yaparak Yeşilyurt'umuzdaki yaşam kalitesini ciddi seviyede artırdık. İlçemizin tüm bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmak adına bugüne kadar toplamda 183 kilometre yol açtık. Belediye olarak halkımızın rahatça kullanacağı yolları açmaya ve bozulan yolların bakım ve onarımını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 03:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar'dan yol hassasiyeti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi Psikoloji bölümünün açıköğretim ile okunmasına psikologlardan tepki geldi Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı         
16:38
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı         
15:34
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti         
15:23
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum         
15:09
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir         
15:07
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak         
12:58
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor         
12:46
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Tarım ve balıkçılık ürünleri sektöründe 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak Tarım ve balıkçılık ürünleri sektöründe 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak         
10:36
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz         
09:23
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları         
09:18
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek         
08:55
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti         
08:14
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor         
08:06
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti         
23:47
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler         
23:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 21:47:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çınar'dan yol hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei