Başkan Çınar, Dilek Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Verimli tarım arazilerinin yanı sıra depremler ve pandemi nedeniyle kırsal bölgelerde yaşamayı tercih eden vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Dilek mahallemizde ki 1,5 km'lik yolu açarak bölgeye ulaşımı rahatlatıyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan ile birlikte Hilan ile Uğrak bölgeleri arasındaki 1,5 km'lik yolda gerçekleşen dönüşüm yatırımlarını yerinde inceledi.

Yeni yatırımlarla Dilek Mahallesinin cazibesini artıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Dilek mahallemizin merkezi yerleşim yerlerinden Hilan ile Uğrak arasında yaklaşık 1,5 km'lik uzunluğunda ki yolda stabilize malzeme serimi ve yol genişletme çalışmalarında büyük bir mesafe aldık. Yeşilyurt'un dört bir tarafından yeni yollar açarak hem ulaşım ağımızı genişletiyoruz hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırıyoruz. İlçemizin merkezinden kırsal alanlarına kadar ulaşımı rahat, akıcı ve konforlu hale getirmek içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Suyu, havası, iklimi ve verimli arazileriyle son dönemlerde tarımsal yatırımların yoğunlaştığı Dilek mahallemizde ki tarım arazilerine ulaşımı bu tür yatırımlarla daha akıcı hale getiriyoruz. Bu bölgede evi ya da bahçesi olan hemşerilerimizin ulaşım sorunlarını kalıcı yatırımlarımızla çözüme kavuşturuyoruz. Genişletme çalışmasına tabi tuttuğumuz buradaki 1,5 km'lik yolumuzu kemer köprü ile bağlantısını yaparken bölgemizden şehir merkezine olan mesafeyi de kısaltmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremler, doğal afetler ve pandemi süreciyle birlikte Dilek Mahallesi'nde müstakil evlerin sayısının artmasıyla ihtiyaç duyulan hizmetleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Çınar, " Özellikle yaz döneminde buradaki tarımsal alanlardaki hareketliliği bugünden hesap ederek çiftçilerimizin ve burada ikamet edecek olan hemşerilerimizin hem Dilek merkezine hem de şehir merkezine gidiş ve gelişlerini daha rahat ve sağlıklı yapmaları için yol hizmetlerini sürdürüyoruz. Bu tür yatırımlarımız neticesinde bölgelerimizdeki tarımsal anlamdaki hareketliliği de artırmış oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlarla bölgelerimizin cazibesini artırmaya gayret ediyoruz. Yol düzenleme çalışmalarından sonra sathi kaplama ya da sıcak asfalt ve kilit taşı çalışmalarımızla yollarımızın ve kaldırımlarımızı daha modern ve konforlu bir görüntüye kavuşturuyoruz. Fiziksel belediyecilik hizmetlerinde yakaladığımız başarı çıtamızı daha iyi noktaya taşımak içinde ekiplerimizle sürekli sahadayız ve vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Dilek Mahallesi Muhtarı Ali Aslan ise bölgedeki ulaşım ağının genişlemesi adına devam eden çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA