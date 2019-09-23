Başkan Çınar, Dünya Temizlik gününde gençlerle birlikte temizlik yaptı, çöp topladı

"Doğamızı Koruyalım, Onu Kirletmeyelim"

Çevre gönüllüleriyle birlikte çöp toplayan Başkan Çınar, "Çevre bilinci arttıkça Yeşilyurt'umuz daha temiz ve daha yaşanır olacaktır. Doğamızı koruyalım, onu kirletmeyelim." dedi.

BAŞKAN ÇINAR, DOĞASEVERLERLE BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI

'Güzel bir çevre ve sağlıklı bir dünya' konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve çevre bilinci hassasiyetinin yaygınlaşmak hedefiyle Beylerderesi Vadisinde toplanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, İnönü Üniversitesi Medeniyet ve Sanat Topluluğu Üyeleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya Temsilciği üyeleri, mahalle muhtarları ve çevre gönülleri, yürüyüş güzergâhında bulunan ve bilinçsizce doğaya atılan çöpleri ellerindeki çöp poşetlerinde topladı.

"EN BÜYÜK SORUN; ATIKLAR"

Yeşilyurt'ta ki yaşam standartını yükseltmek için temizlik faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ülkenin en büyük sorunlarından birisinin atıklar olduğunu dile getirdi.

"TEMİZLEYEN BİRİLERİ VAR DİYEREK RAHAT DAVRANMAMAK LAZIM"

Geri dönüşümde kullanılmayan, araziye bırakılan yıllarca doğada erimeyen, bertaraf olamayan atıkların insan ve çevre sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Başkan Çınar, " 21 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle toplumda farkındalık oluşturmak adına Beylerderesi Vadisinde çöp toplama ve temizlik çalışması yaptık. Türkiye'nin en güzel doğasına sahip bir ilçede yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu korumak ve kollamak, çocuklarımıza ve torunlarımıza aynı doğallığıyla aktarmak hepimizin görevidir. Buradaki temel amaç; çevremizi kirleten ya da yangın çıkartma ihtimali olan atık ve metalleri, ambalaj atıkları, plastik, camları ve kâğıtları toplayarak bertaraf etmektir. Burada toplanan atıkları ayrı ayrı kategorilendirerek çöp poşetlerine yerleştirdik. Topladığımız ürünleri Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerimize gönderip, buradaki tasnif işlemlerinden sonra yeniden ekonomiye dönüşümünü sağlayacağız. Çocuklarımızın geleceği, doğamızın güzelliği için mutlaka bu temizliği yapmak zorundayız. Lütfen doğaya çöp atmayalım, çevremize el birliği ile sahip çıkalım. Çünkü bir pet şişenin doğada kaybolma süresi 600 yıl yani 6 ömür demek bunun bilinci ile doğayı kirletmeyelim. Çevre ve doğanın korunmasında hassas ve duyarlı bir hizmet anlayışına sahip olduğumuzu bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle ortaya koymaktayız. Yatırımlar yapıyoruz, okullarda bilgilendirme programları düzenliyoruz. Çevresel ve temizlik faaliyetlerinde hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle bölgemizde bu anlamda marka bir belediye hüviyetine ulaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde devam eden 'Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle destekliyoruz. Örnek yatırımlarla çevremize ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 450'e yakın temizlik personelimiz, araç ve gereçlerimizle ilçemizin her noktasını temizliyoruz. Tabi ki burada aslolan; çevreyi kirletmemektir. Temizleyen birileri var diyerek rahat davranmamak lazım. Ülkemiz ne kadar temiz olursa gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmış oluruz. Toplumda farkındalık oluşturmak ve çevre bilincinin oluşması amacıyla düzenlenen bugün ki etkinliği düzenleyen, emek ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ; "DOĞA BİZİM GELECEĞİMİZDİR"

Etkinliğe katılarak çöp toplayan doğaseverler de, "Belediyemize böyle bir etkinliği düzenlemesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hem çevreyi hem de bizleri düşündüğü için. Doğa dostlarının böyle bir etkinlikte buluşması, çevre bilinciyle bu etkinliğin gerçekleştirilmesi çok güzel. Bu etkinlikten dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve her zaman yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Çöplerimizi yere atmayalım. Doğa bizim geleceğimizdir" diye konuştular.