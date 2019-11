Başkan Çınar Emanet Çarşını inceledi

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğal Ürünler Pazarı, Emanet Çarşı hizmet binasında misafir ettiği AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Üyelerine, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları hizmetler ile yeni dönem yatırımları hakkında bilgilendirmede bulundu.



Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşı'da vatandaşlara ulaştırılan hizmetler hakkında AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ile AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Üyelerine sine vizyon eşliğinde bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz hizmet alanlarından biri de sosyal yardım faaliyetleridir. Bu maksatla Ağustos 2014'te ihdas ettiğimiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüyle, 7'den 70'e yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, çeşitli kalemlerde hizmet götürmekteyiz. 1 Ekim 2019'da faaliyete geçen yeni hizmet binamızda, başta 'Emanet Çarşısı' olmak üzere, 12 farklı alanda çalışma yürütmekteyiz. 550 metrekare market alanı ve 300 m depolama alanı olmak üzere toplam 850 metrekare alanda hizmet veren Emanet Çarşımızda hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla doldurulan gıda, temizlik ve giyim reyonları bulunmaktadır. Müdürlüğümüze başvurup yardıma muhtaç olduğu belirlenen vatandaşlarımıza, ihtiyaç durumlarına göre verilen 'Emanet Kart'la belli zaman aralıklarında marketten alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ulaştığı katılımcı sayısı ile örnek projelerimizden olan 'Emanet Ekmek' uygulamamız içerisinde şu anda 74 adet unlu mamul satış noktasına yerleştirilen Emanet Ekmek numaratörleri, hayırseverler tarafından doldurulmakta ve ihtiyaç sahipleri ekmek ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla karşılamaktadır. 'Baştacı' projemizle 65 yaş üstü olup ihtiyaç sahibi ve kimsesiz olan yaşlılarımızı, uzman personelimizle ayda bir kez evinde ziyaret ederek ev temizliği, ıslak mekan sterilizasyonu, bulaşık ve çamaşır temizlikleri yanında; talep eden yaşlılarımızın saç sakal tıraşlarını yapıyoruz. 2015'ten beri devam eden bu çalışma kapsamında ortalama 35 yaşlımızın evlerinde 900'e yakın uygulama gerçekleştirilmiştir. İlçemiz sınırları içerisindeki cenaze sahiplerine Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından 'Cenaze Çadırı' kurulmaktadır. Belediye ekiplerimiz cenaze sahiplerini ziyaret ederek taziyelerimizi bildirip ve içerisinde çay, şeker ve bardak bulunan 'Taziye Paketimizi takdim ediyoruz. Müdürlüğümüze bağlı uzman sosyologlar tarafından yürütülen 'Aile Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti' uygulamamızla, müdürlüğümüze kayıtlı vatandaşlarımız arasında ailevi, hukuki, psikolojik ve farklı pek çok konuda yardıma muhtaç bireyler veya ailelere danışmanlık ve rehberlik yardımında bulunuyoruz. Müdürlüğümüzde kayıtlı olup iş bulamayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda uygulamaya koyduğumuz 'İş Havuzu' projemiz çerçevesinde, işverenlerle temasa geçiyor ve gerçekten işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın, kendilerine uygun işlere yerleşmeleri için aracılık etmeye gayret ediyoruz. 'İyilik Havuzu' projemizle iyiliksever ile yardıma ihtiyacı olanı buluşturup, gerek ayni yardım vaatlerini, gerek el emeği ve bilgi paylaşımı vaatlerini bu havuzda topluyoruz. Müdürlüğümüze kayıtlı vatandaşlarımızın taleplerini alarak havuzda karşılığı olan talepler doğrultusunda oluşturulan pusulalarla tarafları buluşturuyor ve arada üçüncü bir kişi olmadan toplumsal paylaşım ve dayanışmaya katkıda bulunuyoruz. Kayıtlı ihtiyaç sahiplerimiz arasında, durumu en dezavantajlı olan ortalama yüz aile için yürütülen 'Yüzümüz Gülsün' projemizle ailelerimizin durumları uzman ekiplerimiz ve komisyonlar tarafından sürekli kontrol edilirken, bu aileler, Aile Danışmanlık ve Rehberlik Birimimizin gözetimi altında tutulmakta, çözülemeyen özel problemlere çözümler aranmaktadır. 'Minik Kalpler Solmasın' projemizle; ilçemizde ki yetim ve öksüzler arasında gerek ekonomik, gerek psikolojik durumları kötü olan çocuklarımızı tespit edip kayıt altına alarak bu çocuklarımız ve aileleriyle özel olarak ilgileniyoruz. Toplumsal kaynaşma ve dayanışma geleneğimizi sürdürmek amacıyla başlattığımız 'Kardeş Aile' projemizle varlıklı aileler ile yoksul aileleri bir araya getirmekte ve gerek ekonomik, gerekse de sosyolojik mesafeleri kısaltmaktadır. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen engelli vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez organlar gibi medikal malzemeleri temin ediyoruz. Şu ana kadar 51'i akülü, 32'si manuel olmak üzere toplam 83 adet engelli arabası, 8 adet işitme cihazı ve 1 adet de protez kol, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımızı tespit edip onlara ulaşmak ve bir gün tamamen bitmesi ümidi ve gayretiyle onların çeşitli problemlerine çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda 2014 yılından bugüne kadar 3 bin'e yakın nikah kıydık. Yıllık ortalama 500'e yakın çiftimizin nikahları memurlarımız tarafından kıyılıyor. Çiftlerimize Belediyemizin mütevazı bir evlilik hediyesi de bu hizmet çerçevesinde sunulmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu ve benzeri sosyal sorumluluk projelerimizle halkımızın her daim emrindeyiz" ifadelerini kullandı.



'İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışından yola çıkarak en güzel ve en iyi şekilde hizmet etmeye çaba gösterdiklerine parmak basan Çınar, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli halkımızın içinde olduk, bir yandan ilçemizi geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçirirken diğer taraftan sosyal sorumluluk projelerimizle 'Gönül Belediyeciliği' anlayışımızı her daim canlı ve diri tutuyoruz. " diye konuştu.



Yeni dönem yatırımları hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuzu öncelikle bölgede ardından Türkiye'de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmak adına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında vaat ettiğimiz 45 projeden 27'sini belirli bir seviyeye getirdik. Öncelikli hedefimiz, Yeşilyurt'umuzun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak 'insan odaklı' yatırımlara kavuşmasını sağlamaktır. Çevre yatırımlarında ülke çapındaki bin 359 Belediye arasında ilk 5'e girip Sıfır Atık 'Yerel Yönetimler Başarı Ödülüne layık görüldük, bunun gururunu yaşıyoruz. İlçemizin her mahallesinin aynı seviyede değişim sürecine devam etmesi, güzelleşmesi ve modern hale gelmesi adına dikkat çekici ve farkındalık oluşturan projelerimizi hizmete sunmak adına büyük bir sevda ve aşkla çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi destekleriyle ilçemize her yönüyle modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip 'Yakınca Spor Adası' gibi eşsiz bir eseri kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 30 dönüm alanda yüzmeden futbola, basketboldan tenise, voleyboldan yürüyüş alanlarına kadar farklı spor dallarına ait sahaların yer alacağı projemizin temelini yakında atacağız. Yeni dönem vaatlerimizden olan 'Portatif Havuz' projemizi yaz döneminde faaliyete sunduk. Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi gibi değerli bir yatırımı ilçemize kazandırdık. Enerji maliyetlerimizi düşürmenin yanı sıra yenilenebilir enerjiden istifade edebilmek amacıyla ilçemizin dört ayrı noktasına Güneş Enerji Santrali kurmak adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, bazı santrallerin ihalesini yaptık. Çarpık yapılaşmanın ardından çeşitli sorunlar yaşanan mahalleleri kentsel dönüşüm projesiyle daha nitelikli ve modern yaşam alanlarına dönüştürmek adına Kentsel Dönüşüm projemize önem veriyoruz" dedi.



Yeşiltepe'den sonra Turgut Özal Mahallesin 68 dönümlük alanda yapacakları Kentsel Dönüşüm Projesi içinde ciddi girişimlerde bulunduklarına parmak basan Çınar, "Burada yaşayan vatandaşlarımızdan yüzde 80'e yakınından imza aldık, yakında çalışmalara başlayacağız. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği Meclis Toplantılarımızı ve ihalelerimizi resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı yayınlamaya başladık. Çırmıktı'daki Tarihi Konakların restorasyonuna devam ederken, yöresel lezzetlerimizi 'Lezzet Vadisi' projemizle gastronomi dünyasına kazandırmak adına çalışmalarımız sürmektedir. Mollakasım mahallemizde TOKİ'ye ait 237 dönümlük alanı satın aldıktan sonra buraya ilçemizin kadim medeniyetini günümüzden geleceğe taşınmasına sağlayacak Yeni Çırmıktı Projemizi hayata geçireceğiz. Yeşilyurt'umuzun gerek sosyal, kültürel ve sanatsal kimliğine gerekse de ekonomik ve ticari hayatına katkı sağlayacak bir projemizde ki evlerin iç ve dış tasarımları tamamen kadim medeniyetimizi yansıtacak ve cumbalı ev tipinde olacaktır. Kadim Çırmıhtı'nın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahin tepesi Sosyal Tesislerimizi 'Macera Parkı ve Sosyal Tesis' projemizle turizme kazandıracağız. Projemizde; bir adet kafe- restorant, 161 araçlık açık ve kapalı otopark, kafes hayvanlarının bulunduğu mini bir hayvanat bahçesi, çocuklar için balonlu eğlence havuzu, mini masal parkı, akvaryum, dağ kızağı alanı, paintbaal alanı olacaktır. Verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla bölgemizde farklı özellikleri bünyesinde barındıran Yeşilyurt'umuzu yerli üretimde örnek hale getirmek adına başlattığımız 'Yeşil Gıda Seracılık' projemizi sürdürmekteyiz, kışlık kurutmalık ve salçalarımıza halkımız yoğun ilgi gösterdi. Samanköy'de 10 dönüm alan üzerine topraksız 'Güneş Enerjili Sera' projemizin ihalesini yaptık, yakında burada üretime başlayacağız.9 Farklı mahallemize 'Spor Kompleksi' alanı kazandırmak içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile verimli ve güzel görüşmeler yapıyoruz. Gündüzbey'in ihtiyacı olan, yeni dönem vaatlerimizden 70 araçlık 'Otopark' projemizi tamamlayarak hizmet sunduk. Ayrıca bu bölgemizin gerek doğal güzellikleri gerekse de tava yemeklerinin tanıtımını daha güçlü bir zeminde yapmak adına 'Gündüzbey Sosyal Tesisleri' projemizi hayata geçireceğiz, buranında ihalesini yaptık, yakında temelini atacağız. Karakaya Barajımızın yan tarafına uygulayacağımız 'Göl Parkı' projemiz içinde çalışıyoruz, burada iskele, park alanı ve balık restaurantın yanı sıra göl üzerinde yürüyüş alanı yapmak içinde çalışmalarımız sürmektedir. Malatya'nın incisi, batıya açılan penceresi olan, organize sanayi bölgelerinden tarım arazilerine kadar geniş bir coğrafyada bulunan Yeşilyurt'umuz, alt ve üst yapı hizmetlerinden sosyal, kültürel, eğitim, sanatsal, temizlik ve çevre hizmetlerine kadar her alanda ki büyüme ve gelişim parametreleri artarak devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışacağız, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, sevgi, muhabbet ve hoşgörü ortamı içerisinde ilçemize en güzel hizmetlerin ve yatırımların gelmesi için 7/24 esasıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sosyal yaşamı hareketlendirecek, insanların daha fazla mutlu olmalarını sağlayacak yatırımlarımıza her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün ki sunuma katılarak bizleri onurlandıran Milletvekilimiz Sayın Hakan Kahtalı başta olmak üzere AK Parti İlçe Başkanımıza, Kadın Kolları Başkanımıza ve teşkilatımızın kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Sosyal belediyecilikte böyle bir hizmeti başka bir yerde görmedim"



Yeşilyurt'ta hayata geçen, devam eden ve planlanan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik eden AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "Ülkemizin farklı kentlerindeki birçok yerel yönetimin sosyal belediyecilik hizmetlerini yerinde gördüm ancak bu kadar detaylı ve bölgedeki insanlara hitap eden böylesine değerli bir hizmeti görmedim açıkçası. Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum ve kutluyorum. Yeşilyurt'taki binin üzerindeki ihtiyaç sahibi hemşehrimize kart sistemi üzerinden puanlandırarak yardımlar ulaştırılmaktadır. Bununla birlikte burada oluşturulan Doğal Ürünler Pazarımızda yöresel ürünlerimizin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı çok nezih ve güzel bir mekan oluşturulmuş, emeği geçenleri en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu başarılı hizmetlerinin devam etmesini temenni ediyorum. Yeşilyurt'umuz geride kalan 5,5 yıllık dönemde yakaladığı gelişim trendi ve önümüzdeki 5 yıl içinde tasarlanan yatırımlara bakıldığında kalkınma ve değişim adına birçok ilçenin önünde gitmektedir. Yeşilyurt Belediyemiz güzel planlamalarla Yeşilyurt'u büyütecektir." diye konuştu. - MALATYA