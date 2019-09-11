Başkan Çınar, fidanlık alanında incelemelerde bulundu

Yeşilyurt ilçesi Tepeköy mahallesinde bulunan fidanlık alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İsmiyle müsemma Yeşilyurt'umuz'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve yeşil alanları çoğaltmak adına önemli yatırımlarda bulunuyoruz" dedi.



Kent mimarisine artı değerler katan ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğası, iklimi, havası, suyu ve yeşil alanlarıyla dikkat çekici bir atmosfere sahip Yeşilyurt'ta ki kişi başına düşen yeşil alan kapasitesini arttırmak için bugüne kadar 108 adet parkı hizmete sunup 376 bin 576 metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.



Tepeköy'de 2015 yılında kurdukları Fidanlık Alanının kapasitesi ve işleyişini daha güçlü bir konuma ulaştırdıklarını hatırlatan Çınar, şunları söyledi:



"Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek yeni park alanlarının hizmete sunulması, gerekse mevcut park alanlarının revize edilmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak adına örnek alınması gereken çok ciddi yatırımlarda bulunduk. Kentimizin estetik dokusuna ve yaşam kalitesine katkı sağlayan sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırmanın, ağaçlandırma ve yeşillendirmede büyük bir mesafe almanın mutluluğu içerisindeyiz. Mutlu İnsanların şehri olan Yeşilyurt'u daha fazla yeşille buluşturmak adına çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Yeşilyurt'un tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına ilçemizin dört bir tarafında yeşillendirme çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Toplam 25 dönümlük alan üzerinde hizmet veren Tepeköy'deki Fidanlık Alanımızda iklim şartlarına uygun bitki türlerini muhafaza ediyoruz. Uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda fidanların yetiştirilmesi, bakımı ve saksılama işlemleri titizlikle yapılmaktadır. Fidanlarımızın kurumasına engel olmak adına burada artezyen kuyusu açtık. Fidanlık alanımızda güzel ve sağlıklı alanlarda muhafaza edilen ıhlamur, fıstık çamı, akça ağaç, karaağaç, gül, dış budak, poşetli çam ve abelya poşetli ağaç türleri gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 200'e yakın parkımızın yanı sıra kavşaklar, refüjler, okul ve cami bahçelerine dikiyoruz. Mevsimlik çiçeklerle güzel ilçemizi her geçen gün biraz daha fazla yeşillendiriyoruz. Yeşilyurt'ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren yeşillendirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu bir Yeşilyurt için gece gündüz demeden çalışıyoruz."



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerinde gerekli olan Toprak Eleme Makinesini Park ve Bahçeler Müdürlüğü envanterine dahil ettiklerini ifade ederken, "Park ve yeşil alanlarımızdaki gerek çim ekme gerekse de ağaç dikimlerinde kullandığımız toprağın kaliteli olması için de toprak eleme makinesini Fidanlık Alanımızda hizmete sunduk. Fidanlık toprağı mutlaka temiz ve kaliteli olmalıdır. Bu makine sayesinde elenen toprakları çeşitli materyaller ile karıştırılarak kalitesi artmış humuslu toprak haline getiriyoruz. Toprağın kaliteli olması ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımızın kalite seviyesini yükseltmektedir" diye konuştu. - MALATYA