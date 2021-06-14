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Başkan Çınar, futbol okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Çınar, futbol okulunu ziyaret etti

14.06.2021 14:33
Başkan Çınar, futbol okulunu ziyaret etti, System.String[]

Yeşilyurt Belediyespor Futbol Okulu öğrencilerini antrenmanda ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geleceğin yeteneklerini hayalleriyle buluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye spor Futbol Okulu öğrencilerini antrenmanda ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geleceğin yeteneklerini hayalleriyle buluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlarına devam eden futbol okulu öğrencilerine moral ziyaretinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genel hedeflerinin, çocuklara erken yaşlarda spor ruhu aşılamak, onların ahlaklı, karakterli, düzgün ve sporun temel mantığına sahip olarak büyümelerine destek vermek olduğunu söyledi.

Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini vurgulayan Çınar, "Mollakasım Mahallemizde baştan aşağıya yeniden dizayn ederek modern futbol sahası hüviyetine kavuşan doğal yüzeyli çim sahamızda teorik ve pratik futbol eğitimlerinden geçen geleceğin yetenekleriyle bir araya geldik. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ve 12 ay boyunca devam eden okulumuzda başarılı oyuncuları çıkartıp, kent ve ülke futboluna kazandırmayı hedefliyoruz. Okulumuza kayıtlı 125 genç futbolcumuza alanında deneyimli alt yapı antrenörlerimiz gözetiminde futbolun temel teknikleri öğretiliyor. İlçemizin farklı bölgelerine kazandırdığımız halı sahalarımızın yanı sıra buradaki nezih ve güvenli ortamlarda eğitim alan genç yeteneklerimizin azmi ve isteği bizleri mutlu ediyor. Sportif etkinliklerimiz ve bu tür okullarımızın temel gayesi, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak, yetenekli çocukları yetiştirip, lisanslandırmak ve hayallerini süsleyen geleceğe hazırlamaktır. Sporu bir yaşam biçimi olarak hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz. Spor bize dayanışma, güven, strateji, disiplin ve planlama gibi önemli unsurları öğretir. Bizler de çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlardan uzak tutup spor yapmaya, kitap okumaya ve kendilerine en güzel şekilde geliştirmelerine teşvik ediyoruz. Çocuklarımız bir yandan derslerine çalışırken diğer taraftan hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini bu tür aktivitelerle daha güçlü hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor yılı olarak ilan ettikleri 2021 yılı içerisindeki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Başkan Çınar, "Futbol, basketbol, güreş, salon sporları, voleybol ve masa tenisi etkinliklerimizi artırıp, çocuklarımızın hangi alanda yeteneklerini geliştirmeye ihtiyacı varsa o yöndeki faaliyetlerimizin sayısını hızla artırmaktayız. 6-14 yaş grubuna yönelik yedi farklı branşta açacağımız Yaz Spor Okulumuzun kayıtlarına ise başladık. Okulumuza kayıt yaptırmak isteyenler Belediyemize başvurularını yapabilirler. Çocuklarımız kendisine yakın hissettiği, sevdiği ve yapmak istediği branşı seçebilir ve bizlerde en güzel şartlarda bu eğitimlerimizi ulaştırmış olacağız. İlçemizin değişik noktalarına kazandırdığımız semt sahalarımızla, yaz spor okulumuzla, farklı branştaki kurslarımızla çocuklarımızın eğitim ve spor hayatına yeni güzellikler katmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Çocuklarını futbol okuluna getiren veliler ise sportif hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Başkan Çınar, futbol okulunu ziyaret etti
Başkan Çınar, futbol okulunu ziyaret etti
Başkan Çınar, futbol okulunu ziyaret etti
Başkan Çınar, futbol okulunu ziyaret etti

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Futbol, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çınar, futbol okulunu ziyaret etti - Son Dakika Spor


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