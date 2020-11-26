Başkan Çınar'ın spor tesisleri projesi gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika

Başkan Çınar'ın spor tesisleri projesi gerçeğe dönüşüyor

26.11.2020 15:10
Başkan Çınar'ın spor tesisleri projesi gerçeğe dönüşüyor, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olup, Yeşilyurt'un 19 mahallesine hitap edecek şekilde 11 farklı noktaya inşa edilecek olan 15 milyon TL maliyetindeki 18 adet spor tesisi projesi gerçeğe dönüşüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olup, Yeşilyurt'un 19 mahallesine hitap edecek şekilde 11 farklı noktaya inşa edilecek olan 15 milyon TL maliyetindeki 18 adet spor tesisi projesi gerçeğe dönüşüyor.

Yeşilyurt'un dört bir tarafına spor tesisleri inşa edilecek

Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının destek verdiği 10'u Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası, 3'ü Voleybol ve Basketbol,3'ü Tenis Kortu, 1 Adet Bocce Sahası ve 1 Adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzundan oluşan Spor Tesislerinin ihale süreçleri tamamlanırken, yapım işleri ise hız kazandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çilesiz ile Tecde Mahallelerinin birleşme noktasına inşa edilecek olan 'Spor Tesisi' alanında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ve Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ile birlikte incelemelerde bulundu.

'Spor Tesisi' projesinin gençlerin sağlıklı ve güzel bir şekilde yetişmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, " Çilesiz ve Tecde gibi gelişen bölgelerimizde modern binaların arasında vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği parkların oluşturulmasından sonra gençlerimizin sportif aktivitelerini nezih ve kaliteli alanlarda yapmalarına katkı sağlamak adına spor kompleksi yapılıyor. Gençlerimizi eğer temiz ve rahat bir mekan hazırlayabilirsek, kötü mekanlardan kurtarabiliriz. Eğer bu tür alanlar oluşturmazsak bırakılacak boşluğu başkaları dolduracaktır. Yeşilyurt Belediyemize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bu tür yatırımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ise konuşmasında 'Spor Tesisi' yatırımlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekier Kayhan da, " Çilesiz ve Tecde Mahallelerimizin birleşme noktasında Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ciddi gayretleri neticesinde farklı spor branşlarının yapılacağı çok güzel spor tesisleri kazandıracağız. Gençlerimize hizmet edecek çok amaçlı sahalar için çalışmaların hız kazanmasından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Tesislerimizin temel kazı işlemleri başladı. Belediye Başkanımıza spora ve alt yapıya verdiği bu önem ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum " şeklinde konuştu.

'Spor Tesisi' yatırımlarıyla Yeşilyurt'un sportif anlamdaki güçlü olan potansiyelini ön plana çıkartıp, alt yapı ve tesisleşmeye dev bir katkı sunacaklarını belirten Çınar, Yeşilyurt'lulara verdikleri sözleri teker teker yerinde getirdiklerini vurguladı.

Yeşilyurt'un çehresini değiştiren yatırımlara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanırken Yeşilyurt'umuzun sportif anlamdaki ciddi alt yapısını ve potansiyelini ön plana çıkarmak, alt yapıya sağlam ve kalıcı destekler sağlamak adına 45 vaadimiz arasında 'Spor Tesisi' projemizin sözünü vermiştik. Temmuz ayında kentimize teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem 'Spor Tesisi' yatırımlarımızı onaylamıştı. Buradan projelerimize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza ve Spor Toto Teşkilatımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Projelerimizin onaylanmasından sonra bizlerde çalışmalara başlayarak,15 Milyon TL tutarındaki 18 adet Spor Tesislerimizin ihale süreçlerini tamamladık, bazı mahallelerimizde çalışmalar başladı, bazıları için de yer teslimi yapacağız" dedi.

Başkan Çınar, Çilesiz ve Tecde'nin birleşme noktasına dev bir tesis kuracaklarını ifade ederken, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol çerçevesinde; Tecde ve Çilesiz mahallelerimizin kesişme noktasında bulunan alan üzerine farklı spor branşlarının yapılabileceği modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip güzel bir spor tesisi inşa edeceğiz. Bölgemizin sportif ve sosyal dokusuna yeni değerler katacak olan bu yatırım alanımızda inşaat çalışmaları başladı. Buraya soyunma odaları, wc, lavabo, kafeterya ile hakem odalarının olduğu idari binanın yanı sıra tenis, voleybol ve basketbol sahalarını kazandırıp, çocuklarımıza yönelikte yeni nesil oyun grupları yerleştireceğiz. Sosyal ve spor tesisleriyle, aydınlatmaları ve çevre düzenlemesiyle buranın hüviyetini çok farklı bir görüntüye ulaştıracağız. Her yaştan vatandaşımız buraya gelip rahat ve güvenli ortamlarda dinlenecek, spor yapacak, güzel vakit geçirecek ve bir nevi yeni bir yaşam alanı kurmuş olacağız. Burası ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapacak donanıma sahip olacaktır. Gençlerimizi ne kadar sportif alanlara çekersek onları kötü ortamlardan ve alışkanlıklardan uzak tutabiliriz. Bizler gençlerimize sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz, yatırımlarımızın hepsi daha donanımlı, kendini geliştiren, akıllı ve bilinçli bir nesil yetiştirmek içindir. İlçemizin dört bir tarafında hayata geçecek olan bu yatırımlar sayesinde inşallah ilçemizden Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcularımızı çıkartacağız" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar'ın spor tesisleri projesi gerçeğe dönüşüyor
Başkan Çınar'ın spor tesisleri projesi gerçeğe dönüşüyor
Başkan Çınar'ın spor tesisleri projesi gerçeğe dönüşüyor

Mehmet Çınar, Spor Tesisi, Yeşilyurt, Çınar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çınar'ın spor tesisleri projesi gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika Spor


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