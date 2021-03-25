Başkan Çınar'ın yeni dönem vaatleri gerçeğe dönüyor - Son Dakika

Başkan Çınar'ın yeni dönem vaatleri gerçeğe dönüyor

25.03.2021 14:50
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Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden 'Spor Tesisleri' projesi içerisinde yer alan 'Tohma Semt Spor Sahası ' projesi tamamlanarak hizmete girdi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden 'Spor Tesisleri' projesi içerisinde yer alan 'Tohma Semt Spor Sahası ' projesi tamamlanarak hizmete girdi.

Tohma Mahallesi'ne kazandırılan semt spor sahasında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşlara verdikleri bir sözü daha gerçeğe dönüştürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafını yeni nesil spor sahalarıyla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iki dönüm alan üzerine inşa ettikleri Tohma Semt Spor Sahası sayesinde bölgedeki gençlerin daha nezih ve modern bir alanda spor yapmalarına katkı sunacaklarını söyledi.

Sağlıklı, dinamik ve güçlü bir hayat için gerekli olan sportif aktiviteleri temiz, düzenli ve modern alanlara taşıdıklarına dikkat çeken Çınar, " Yeni dönem vaatlerimizden olan Spor Tesisleri projelerimizin bir parçası olan Tohma Semt Spor Sahası projemizi söz verdiğimiz zamanda tamamlayarak bölgemizin hizmetine sunduk. Toplam 2 dönüm alan üzerinde hizmet verecek olan spor sahamız gerek iç ve dış tasarımı gerekse de çevre düzenlemesiyle bölgemizin gelişim düzeyine olumlu yansımalarda bulunacaktır. Seçimlerde buradaki gençlerimizin bizden talebi olan spor sahamızı hizmete sunmaktan mutluluk duymaktayız." dedi.

Yeşilyurt'ta merkez-kırsal demeden tüm bölgelerin aynı düzeyde gelişip kalkınmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, " Çat Barajımızın olduğu bölgede yer alan Tohma mahallemiz, misafirperver ve güzel insanların yaşadığı şirin bir yerleşim alanımızdır. Bu güzel beldemizi sık sık ziyaret ederek muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin taleplerini belirli bir çalışma takvimiyle yerine getirmekteyiz. Mahallemizin muhtarlık evi, yol ve sosyal tesis gibi ihtiyaçlarını gidermiştik. 2019 yılındaki seçimlerde gençlerimiz bizden halı saha istemişlerdi. İlçe genelinde başlatmış olduğumuz spor yatırımlarımızın bir tanesini de Tohma mahallemize kazandırdık " dedi.

Yeşilyurt'un 30 farklı noktasında spor yatırımlarının devam ettiğini hatırlatan Başkan Çınar, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto'nun destekleriyle Yeşilyurt'umuzun bir çok bölgesinde şu anda spor tesislerimizin inşaatı devam ediyor, bazıları bitmek üzere bazılarını da söz verdiğimiz zamanda tamamlayarak ilçemize kazandıracağız. Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, salon sporları ve bocceye kadar birçok farklı branşın yapılacağı nezih ve kaliteli spor tesislerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yeşilyurt'umuzda rafting ve drıft gibi spor dallarının da yapılacağı alanların kurulmasına öncülük edeceğiz, destek vereceğiz. İnşallah bu tür yatırımlar neticesinde Yeşilyurt'umuzu spor alanında ses getirecek alanlara kavuşturmuş olacağız. Gelecekte olimpiyat ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde edecek sporcuların yetişmesine bu tür yatırımlarla destek vereceğiz. Gençlerimizin geleceğe umutla bakması için sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar'ın yeni dönem vaatleri gerçeğe dönüyor
Başkan Çınar'ın yeni dönem vaatleri gerçeğe dönüyor
Başkan Çınar'ın yeni dönem vaatleri gerçeğe dönüyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çınar'ın yeni dönem vaatleri gerçeğe dönüyor - Son Dakika Spor


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