Başkan Çınar, kata şampiyonlarını misafir etti - Son Dakika

Başkan Çınar, kata şampiyonlarını misafir etti

16.12.2020 16:26
Başkan Çınar, kata şampiyonlarını misafir etti, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Online Karete Kata Şampiyonasında çok sayıda madalya kazanan Altın Adamlar Spor Kulübünün başarılı sporcularını makamında ağırladı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Online Karete Kata Şampiyonasında çok sayıda madalya kazanan Altın Adamlar Spor Kulübünün başarılı sporcularını makamında ağırladı.

Geleceğin yıldızlarını ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 7 gün süren Online Karete Kata şampiyonasında başarılı olanları tebrik etti. Çınar, "Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün 2020 yılı faaliyet programında yer alan Karete Kata Online Şampiyonasında başarılı sonuçlarla ayrılan Altın Adamlar Spor Kulübünün antrenörlerini ve sporcularını misafir etmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Pandemi salgını dolayısıyla yaşadığımız bu zor ve kritik süreçte çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif etkinliklerden uzak kalmamaları adına online düzenlenen bu turnuvaya katılım gösteren tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Çocuklarını böylesine güzel aktivitelere yönlendiren anne ve babalar ile antrenörlerimizi ise tebrik ediyorum. Sağlıklı bir hayat için herkes spor yapmalıdır, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına hem aktivite yapmalıyız hem de doğal besin kaynaklarından beslenmeli, bol bol meyve ve sebze tüketmeliyiz. Onlıne düzenlenen şampiyonadan madalyalarla ayrılan geleceğin yıldızları minik sporcularımıza bundan sonra ki hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Çocuklarımızın hem sportif etkinliklere katılımları hem de başarılar elde etmeleri bizleri gururlandırmanın yanı sıra gelecek adına da umutlandırmaktadır. İnşallah gelecekte çok daha büyük başarıların altına imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta sportif etkinliklerin toplumda daha fazla yer alması içinde yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan spor tesisleri projemize başladık. İlçemizin dört bir tarafına kuracağımız modern ve nezih alanlara sahip spor tesislerimiz sayesinde çocuklarımızı daha fazla spora teşvik etmiş olacağız ve ilçemizden Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonları inşallah çıkartacağız" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar, kata şampiyonlarını misafir etti
Başkan Çınar, kata şampiyonlarını misafir etti
Başkan Çınar, kata şampiyonlarını misafir etti

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çınar, kata şampiyonlarını misafir etti - Son Dakika Spor


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