Başkan Çınar, Kendisine Mektup Yazan Öğrenciyi Ziyaret Etti

"OKUMA YAZMAYI YENİ ÖĞRENİYORUM, SEVİNCİMİ SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu öğrencisi Nusret Abiç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a 'Sayın Yeşilyurt Belediye Başkanım Mehmet Çınar, ben Nusret Tevfik Memnune İlkokulu öğrencisiyim, okuma yazmayı yeni öğreniyorum, sevincimi sizinle paylaşmak istiyorum, ayrıca yeni yılınızı tebrik etmek istedim, sizi sevgiyle selamlıyor, ellerinizden öpüyorum' diye bir mektup yazdı.

BAŞKAN ÇINAR, ABİÇ'İ SINIFISINDA ZİYARET ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eline geçen mektubu okuduktan sonra Tevfik Memnune Gültekin İlkokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi.

MİNİK ÖĞRENCİ BAŞKAN ÇINAR'I KARŞISINDA GÖRÜNCE HEYECANLANDI

Okulun girişinde idareciler ve öğretmenler tarafından karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kendisine mektup yazan Nusret Abiç'i sınıfında ziyaret etti. Başkan Çınar'ı bir anda karşısından görünce heyecanlanan minik öğrenci, duygusal anlar yaşadı.

"BU ZİYARETİMİZİN FARKLI VE ÖZEL TARAFLARI BULUNUYOR"

Öğrencilerin büyük bir sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Çınar, Yeşilyurt'taki okulları ve eğitim kurumlarını sık sık ziyaret ettiğini ancak bu ziyaretinin farklı bir anlam taşıdığını söyledi.

"ÖĞRENCİMİZİN SEVİNCİNE ORTAK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM"

Kendisine mektup yazan Nusret Abiç ve diğer öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çınar, "Yaşam kalitesi yüksek, bütün alanlarda gelişim standartının üzerine çıkan bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etmek için ilçemizde bulunan eğitim kurumlarımızı sık sık ziyaret ederek gerek öğretmenlerimiz gerekse de öğrencilerimizin talep, öneri ve isteklerini dinliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi, kitap okumaları ve her açıdan kendilerini yetiştirmeleri içinde üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getiriyoruz.Bütün çabamız ve gayretimiz; huzurlu, mutlu ve güzel yarınları çocuklarımıza emanet etmektir. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, bizim için onlardan daha değerli hiçbir şey yoktur. Bugün ki ziyaretimizin de özel ve anlamlı tarafları bulunmaktadır. Okuma yazmayı yeni öğrenen Nusret Abiç isimli öğrenci kardeşimiz bu sevincini bizimle paylaşmak istediğini mektup yazarak ifade etti. Mektup elime geçince gerçekten çok duygulandım. Beni okuluna davet eden bu yavrumuzu ziyaret edip yaşadığı sevince ortak olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük moral kaynağımızdır. Cenab-ı Allah bütün yavrularımıza sağlıklı, güzel ve eğitim dolu nice yıllar nasip etsin. "dedi.

Başkan Çınar, Nusret Abiç'e okuma belgesini ve madalyasını takdim ettikten sonra, sınıftaki diğer öğrencilere de günün anısına özel hediyeler dağıttı.

"HAYALİME KAVUŞTUM, BAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

Yazdığı mektubun karşılığını gören ve Başkan Çınar ile bir araya gelen Nusret Abiç ise, " Başkanımıza mektup yazdım, okuma yazmayı yeni öğrendim, bu sevincimi Başkanımızla paylaşmak istedim, hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Başkanımızı çok seviyoruz, kendisine teşekkür ediyorum."dedi.

Başkan Çınar, kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.