Başkan Çınar, kentsel dönüşüm uygulanan mahallede incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Çınar, kentsel dönüşüm uygulanan mahallede incelemelerde bulundu

29.05.2022 14:34
Başkan Çınar, kentsel dönüşüm uygulanan mahallede incelemelerde bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilçeye modern bir kimlik kazandıracaklarını belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilçeye modern bir kimlik kazandıracaklarını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 168 daire ve 10 dükkanın yer alacağı Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki binaları inceleyen Çınar, buradaki konuşmasında, vatandaşlara taahhüt ettikleri bir vaadi daha yerine getirmek için titiz ve planlı çalıştıklarını ifade etti.

Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden sonra depreme dayanıksız olduğu tespit edilen buradaki binaların yerlerine deprem yönetmeliğine uygun, sağlam ve kaliteli binalar inşa ederek vatandaşları güvenli ve huzurlu alanlara taşımış olacaklarını kaydeden Çınar, "Güvenilir ve sağlam binalarıyla, yeşil alanları ve aydınlatmalarıyla, spor alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekici özelliklere sahip farklı bir projeyi daha bugünden geleceğe emanet etmiş olacağız. İnşaat alanındaki çalışmalar planlı bir şekilde ilerlerken bir yandan demir, donatı ve kalıp işleri, diğer taraftan sıva ve tesisat gibi imalatlar yapılıyor. Saha çalışmalarını özveriyle yürüten personelimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Çınar, kentsel dönüşüm uygulanan mahallede incelemelerde bulundu - Son Dakika


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