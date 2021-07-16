Üye Girişi
Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay'a yaptı - Son Dakika

Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay'a yaptı

16.07.2021 15:04
Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay'a yaptı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl ki kurban bağışını Türk Kızılay'ına yaptı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl ki kurban bağışını Türk Kızılay'ına yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz'ı Emanet Çarşısı'ndaki Doğal Ürünler Pazarında ağırladı.

Kurban bağışını Türk Kızılay'ına yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, " Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Emanet Çarşısı, planlı ve düzenli faaliyetleriyle ülkemizde ki en güzel yardım merkezlerinden bir tanesidir. Hijyenik şartlarının yanı sıra teknik alt yapısı ve donanımıyla vatandaşlarımıza güzel hizmetler ulaştıran bu merkezimize bizlerde Türk Kızılay'ı olarak desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bizler hayırseverlere daha fazla ulaşmak için kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz ile de güzel bir işbirliği ağını kurup ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktayız. Türk Kızılay'ı kurban bağışlarını dünyaya örnek olacak şekilde yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu sene Türkiye dahil 21 ülkede kesimlerimiz devam ediyor. Yurt dışında mazlum, mağdur, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı ulaştırarak gönüllerini ve dualarını alıyoruz. Yurt içinde yapılan bağışlarla da yine Kızılay modeliyle konserve haline getirilen kuşbaşı ve kıymalarımızı 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla bu bağışları kabul ediyoruz. Türkiye'nin farklı kentlerinde olduğu gibi kentimizde de bu kampanyaya yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımız bize inansın ve güvensin, bayrama çok az bir zaman kaldı, herkesin bağışlarını bekliyoruz. Kurbanları noter huzurunda, hijyenik şartlarda ve veteriner hekimlerin kontrolünde keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve Yönetimi kurban bağışlarını Türk Kızılay'ına yaptılar, Allah hayırlarını kabul eylesin inşallah" dedi.

Emanet Çarşısına kurulduğu günden beri desteklerini esirgemeyen Türk Kızılay'ına teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "Türk Kızılayı her zaman bizim göğsümüzü kabartıyor. Vatanına bayrağına, milletine ve demokrasisine sahip çıkan göz bebeği bir hayır kuruluşumuzdur. Türk Kızılay ile koordineli ve uyumlu çalışarak ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuyoruz. Türk Kızılay'ının yanı sıra Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün tespit ettiği ailelerimize ulaşarak kendilerine verdiğimiz kartlarda buradan istedikleri gıda, temizlik ve yiyecek gibi ürünlerden temin ediyorlar. Kurban Bayramına da az bir zaman kaldı. Yeşilyurt Belediyesi Yönetimi olarak kurbanlarımızı Türk Kızılay'ına bağışlama kararı aldık. Kurban ibadeti toplumsal dayanışmayı ve yakınlaşmayı sağlaması bakımından çok önemlidir. Bu yıl Kızılay'a bağışta bulunarak kurban ibadetimizi yerine getirmekten memnuniyet duymaktayız. Türk Kızılay'a iyiliğe aracı olduğu için teşekkür ederim. Kızılay'ımızda bağışlanan kurbanları yurt içi ve yurt dışındaki mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine hijyenik şartlarda ulaştıracak. Planlı, düzenli ve tertipli bir çalışma modeliyle bu hizmetleri layıkıyla yerine getiren Türk Kızılay'ı ile bizler her zaman gurur duyuyoruz. Türk Kızılay ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatma anlamındaki işbirliğimizi bu tür yardımlarla daha güçlü hale getiriyoruz. Bizler Türk Kızılay'ını tercih ettik, vatandaşlarımızda gönül rahatlığıyla kurban bağışlarını Türk Kızılay'ına yapabilirler. Hayırseverlerimizin gerek Kızılay'ımıza gerekse de Emanet Çarşımıza yardım ve desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz'da Türk Kızılay'ına desteklerinden dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay'a yaptı
Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay'a yaptı
Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay'a yaptı

Yeşilyurt, Kızılay, Kurban, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay'a yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı 15:00 Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı 14:10 Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp 12:36 Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi 12:20 Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür 12:09 Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var 11:45 Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor

Son Dakika Haberleri
15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı         
15:00
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu         
14:16
Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
12:37
Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı         
12:25
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti         
12:14
Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü         
12:09
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 15:25:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay'a yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement