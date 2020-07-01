Başkan Çınar, Melekbaba Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çınar, Melekbaba Mahallesi'nde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Melekbaba Mahallesi'nin yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilen bölgeler arasında olacağını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Yeşilyurt'umuzun en değerli bölgeleri arasında yer alan Melekbaba'da gündelik yaşamı kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını doğru ve planlı yatırımlarla gidermek adına dur durak bilmeden çalışıyoruz. Melekbaba Mahallemizde yapımı devam eden ve bölgemizin en büyük spor kompleksi özelliğine sahip Gençlik Merkezimizin bağlantı yollarını konforlu ve akıcı hale getirmek adına buradaki 400 metrelik yolumuzu yeniliyoruz."

Mahalledeki ilerleyen süreçte yaşanacak hareketliliği göz önüne aldıklarını aktaran Çınar, alt ve üstyapı çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.