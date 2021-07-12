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Başkan Çınar, muhtarları ağırladı - Son Dakika

Başkan Çınar, muhtarları ağırladı

12.07.2021 12:22
Başkan Çınar, muhtarları ağırladı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve satışı için Çırmıktı Lezzet Caddesindeki kültürel yatırımlar arasında yerini alan Yeşilyurt Mutfağında misafir ettiği Muhtar Dernek Başkanları ve muhtarla istişare toplantısı düzenledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve satışı için Çırmıktı Lezzet Caddesindeki kültürel yatırımlar arasında yerini alan Yeşilyurt Mutfağında misafir ettiği Muhtar Dernek Başkanları ve muhtarla istişare toplantısı düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından belli aralıklarla düzenlenen 'Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız' projesi kapsamında gerçekleşen toplantıya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Muhtar Dernek Başkanları ve Yeşilyurt'un 82 mahallesinde görev yapan muhtarlar katıldı.

Mahalle Muhtarlarını Yeşilyurt Mutfağında misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u muhtarlarla birlikte yöneterek her alanda başarılı hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Yeşilyurt'ta merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarının aynı düzeyde gelişip değişmesine öncelik tanıdıklarını belirten Çınar, " Yeşilyurt'umuzun tadına doyulmaz kahvaltılıkları, yemekleri ve tatlılarının tanıtımı ve satışı için Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifine tahsis ettiğimiz Yeşilyurt Mutfağımızda ilk olarak mahalle muhtarlarını ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği toplumun tüm dinamikleriyle ortaklaşa hareket ederek Malatya ve Yeşilyurt'un daha fazla gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallelerdeki elimiz, kolumuz ve gözümüz olan mahalle muhtarlarımızın rehberliğinde Yeşilyurt'umuzun dört bir tarafına kaliteli ve modern hizmetlerimizi ulaştırmaktayız. Millete hizmet yolunda en önemli yol arkadaşlarımız olan muhtarlarımızdan önemli destekler alıyoruz " ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarının doğru yönlendirmeleri neticesinde her alanda kalkınan ve büyüyen bir ilçe hüviyetine ulaştıklarını vurgulayan Çınar, " Görev yaptıkları mahallenin tüm sorunlarını bilen muhtarlarımızın doğru yönlendirmesi neticesinde bizlerde planlı yatırımlarımızla bütün sokak ve caddelerimizi güzelleşmesini ve değişmesini sağlıyoruz. Depremler ve pandemi sürecinin oluşturduğu sıkıntılara rağmen bizler bir anımızı bile boş geçirmeyerek toplumun tüm kesimleri ve muhtarlarımızla el ele verip ülkemiz, kentimiz ve ilçemiz için yapılması gereken varsa onu yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Demokrasinin temel taşı olup; kamu ve kurumlar ile yerel yönetimlerin hizmetlerine her zaman yol göstericisi olan muhtarlarımız, Malatya'nın batıya açılan penceresi olması nedeniyle yoğun bir şekilde tercih edilen Yeşilyurt'umuzun modern ve yaşam standardı yüksek ilçe hüviyetine ulaşmasında önemli katkılar sunmaktadır. Bölgemizin gelişmesi için hepimizin daha fazla çalışması, daha fazla üretmesi, daha fazla koşturması gereken bir süreçten geçmekteyiz. Her bölgesinde farklı bir güzellik bulunan ilçemizin güçlü potansiyelini hareketlendirip ön plana çıkarmak adına muhtarlarımızla birlikte her zaman saygı, sevgi ve birliktelik ruhuyla çalışmaya özen gösteriyoruz. Muhtarlarımızın deneyim ve tecrübelerinden her daim faydalanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri görüşlerine ve düşüncelerine her zaman kıymet verdiğimiz muhtarlarımızla sık sık istişare ederek yatırımlarımızı planlıyoruz ve uyguluyoruz. Muhtarlarımızla sürekli koordinasyon halinde olmamız hizmetlerimizde ki kalite standardının yüksek olmasını sağlıyor. İnsan odaklı yatırımlarımızın ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde olması muhtarlarımızın doğru yönlendirmeleri ve önerileri sayesinde olmaktadır. Hep birlikte hareket ederek güzel ve verimli hizmetler üretiyoruz. Cenabı Allah birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin her daim güçlü olmasını ve başarılı hizmetlerimizin sayısının artmasını hepimize nasip etsin. Birlikte hareket edersek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bölgelerimizin taleplerini biliyoruz, muhtarlarımızla ortaklaşa ve planlı çalışarak tüm talepleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözün vermedik, vermeyiz de ancak ne söz verdiysek de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Organize bölgeleriyle, turizm potansiyeliyle, verimli tarım arazileriyle, hava ve suyuyla, tarımsal zenginlikleri ve yöresel lezzetleriyle farklı bir kimliğe sahip Yeşilyurt'umuzu muhtarlarımız ve toplumun tüm dinamikleriyle birlikte yönetip, belirlenen hedeflere doğru emin adımlarla yürüyoruz. Çünkü biz birlikte hareket ettiğimiz müddetçe güçlüyüz, biz büyük bir aileyiz, bu anlayış bizi bugüne kadar başarıyla getirdi. Bugün ki toplantımızdan çıkardığımız sonuçlara göre yeni hizmetlerimizin rotasını da belirleyeceğiz. Bundan sonrada el birliğiyle çalışmaya, üretmeye ve bölgemize katma değer katmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt Mutfağındaki ilk programa teşriflerinden dolayı tüm Muhtar Dernek Başkanlarımıza ve Mahalle Muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Toplantıya katılan Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaattin Aktaş ile Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Başıbüyük de, istişare toplantılarından dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Başkan Çınar, muhtarları ağırladı
Başkan Çınar, muhtarları ağırladı
Başkan Çınar, muhtarları ağırladı

Yeşilyurt, Malatya, Muhtar, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Çınar, muhtarları ağırladı - Son Dakika


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