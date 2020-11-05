Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı - Son Dakika

Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı

05.11.2020 12:11
Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta hayata geçen yatırımlar ve insan odaklı sosyal sorumluluk projelerinin başarıyla uygulanmasında büyük emek sarf eden mahalle muhtarlarını, Gedik Tepesinde yapımı tamamlanan oba çadırında ağırlayarak, başarılı çalışmalarından...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta hayata geçen yatırımlar ve insan odaklı sosyal sorumluluk projelerinin başarıyla uygulanmasında büyük emek sarf eden mahalle muhtarlarını, Gedik Tepesinde yapımı tamamlanan oba çadırında ağırlayarak, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç'in de katıldığı programda, Muhtar Dernekleri Başkanları ve Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelip, Yeşilyurt için fikir alış verişinde bulundu.

Mahalle muhtarlarının gayretli ve özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bir zamanlar atıl vaziyetteyken hayata geçirdiğimiz Gedik Sosyal Tesisleri, Gedik Kültür Merkezi, Namazgah alanı ve park alanlarıyla farklı bir hüviyete kavuşturduğumuz Gedik Tepesinde yapımını tamamladığımız Oba Çadırımızda muhtarlarımızla bir araya gelip, sohbet etmekten, fikir alış verişinde bulunmaktan büyük bir onur duymaktayız" diye konuştu.

"Gayretli çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz"

Mahalle Muhtarlarını her zaman yol arkadaşları olarak gördüklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Yeşilyurt eğer bugün her alanda gelişip büyüdüyse, gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, eğitim, tarım, kentsel dönüşüm ve sportif alanlarda yakaladığımız değişim vizyonumuz da muhtarlarımızın çok büyük rolü ve emeği vardır. Muhtarlarımızla birlikte yol yürümekten, ülkemize, şehrimize ve ilçemize hizmet etmekten mutluluk duymaktayız. Muhtarlarımızla aramızda kurduğumuz sağlam diyalog neticesinde güzel hizmetlerimizi sayısını inşallah artıracağız. Çalışmalarımız sırasında bizleri doğru yönlendiren, öneri ve tespitleriyle yatırımlarımızın daha faydalı olmasını muhtarlarımızla sürekli bir aradayız, gönül gönüleyiz, bu tür güzel buluşmalardan çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Muhtarlık Müdürlüğünü bölgemizde ilk kuran yerel yönetim olarak ilk günkü heyecanımızı ve enerjik halimizi muhafaza ediyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin sorunlarının tespit edilip, doğru çözüm metotlarıyla giderilmesi noktasında ortaya koyduğumuz bu birliktelik tablomuzdan bizler mutlu oluyoruz, bu dayanışma ruhumuz inşallah daha güzel hizmetlerin yine kapısını aralayacaktır. Ulaşım ağımızın daha akıcı hale gelmesinden yeni imar yollarını açmaya, tarihi kimliğimizin muhafaza edilip korunmasından tarımsal hizmetlere, sosyal yardımlardan çevre hizmetlerine, temizlikten sportif hizmetlere, kaldırım yenilemeden park ve bahçe işlerine kadar çok farklı alanlarda çalışırken, siz değerli muhtarlarımızın deneyimlerden sürekli istifade ediyoruz, çalışmalarımıza verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019 seçimlerinde vaat ettiğimiz 45 projemizden 30'un üzerindeki bugün itibariyle gerçeğe dönüştürdük, bu başarılı süreçte muhtarlarımızın çok büyük desteğini gördük. Depremler, pandemi salgını ve dünya genelindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok zor bir süreçten geçmekteyiz ancak tüm bunlara rağmen bizler çalışmaya, yeni projeler üretmeye, hızımı kesmeden kentimizin ve ilçemizin gelişimine katkı sunacak yatırımları gerçeğe dönüştürmeye hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımıza hizmetlerinde başarılar diliyorum"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a misafirperverliği için teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise "Oba Çadırında hem bizleri hem de değerli muhtarlarımızı ağırlayarak güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemiz gerçekten çok güzel hizmetlerin altına imza atıyor. Başkanımız ve ekipleri bu anlamda büyük bir özveriyle çalışıyorlar, daha güzel hizmetler yapacaklarına yürekten inanıyoruz. Belediyemiz ve Muhtarlarımızla birlikte Yeşilyurt'umuzda çok güzel bir yönetim mekanizması olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Muhtarlarımızın gerek Kaymakamlığımız gerekse de Belediyemizle olan güzel iletişimleri ve çalışma yöntemleri takdir şayandır. Son dönemlerde Malatya'da yaşanan depremler ve halen devam eden pandemi salgını gibi olağanüstü süreçte fedakarca görevini yerine getiren muhtarlarımızı tebrik ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

"Başkanımızın ve ekiplerinin hizmetlerinden memnunuz"

Toplantıya katılan Muhtar Dernek Başkanları ve Mahalle Muhtarları da, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade edip, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. Konuşmalardan sonra Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketleri, muhtarlara takdim edildi.

Oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen programa Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutan Vekili Cem Çanaklı, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkan Vekili Hüseyin Başıbüyük, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Aliseydi Yücekaya ve Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaattin Akdaş'ın yanı sıra mahalle muhtarları katıldı. - MALATYA

Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı
Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı
Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı
Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı

Yeşilyurt, Muhtar, Çınar, Oba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı - Son Dakika


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