Başkan Çınar, oyun gruplarının dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çınar, oyun gruplarının dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, oyun gruplarının dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi

6 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak üzere parkların temizliği düzenli olarak yaparken, oyun gruplarını dezenfekte ediyor.

Başkan Çınar, oyun gruplarının dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak üzere parkların temizliği düzenli olarak yaparken, oyun gruplarını dezenfekte ediyor.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dezenfekte edilen yerleri yerinde inceleme yaptı. Yeşilyurt'un sosyal yaşam kültürüne farklı değerler katan sosyal yaşam alanlarında çevre düzenleme, fidan dikimi, yeşil alanların bakımı ve oyun gruplarının dezenfekte edilmesine devam ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, "İlçemizdeki tüm yaşam alanlarının temiz, düzenli ve güzel olması adına ekiplerimiz dört koldan çalışıyorlar. İlçemizin muhtelif bölgelerinde bulunan ve vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte keyifli ve güzel anlar yaşadıkları parklarımızın temizliği, bakımı, oyun gruplarının tamiratları ve temizliğini belli bir program dahilinde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın parklarımızı gönül rahatlığıyla kullanmalarını, anne ve babaların çocuklarını huzur içinde ve güvenle parklara getirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkan Çınar, "Günümüz koşullarına uygun, güvenliği ön planda tutan, TSE standartlarına sahip oyun gruplarımızla, banklarımızla, kamelyalarımızla, yeşil alanlarımızla nezih ve modern park alanlarına sahibiz. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın sağlıklı koşullarda dinlenmesi, spor yapması ve hoş vakit geçirmesi adına gayret ediyoruz. Riskleri en alt düzeye indirmek, hastalıkların taşınmasını önlemek adına parklarımızla bulunan bütün malzemeleri dezenfekte ediyoruz. Parklarımız huzur bulduğumuz ve komşuluk ilişkilerimizi geliştirdiğimiz yerlerin başında gelmektedir. Çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için oyun gruplarımızın belirli bir standartta olmasına her zaman dikkat ediyoruz. Kurmuş olduğumuz ekibimizle çocuk oyun gruplarımızı önce organik, insan ve hayvan sağlığına zararı olmayan temizlik ürünleriyle temizliyor ardından da yıkama faaliyeti gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
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