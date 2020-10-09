Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Ulu Hakan' unvanı ile taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının son 13 yılını anlatan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin setini ziyaret ederek yapımcı, yönetmen ve oyuncularla bir araya geldi. Başkan Çınar, yapımcı Serdar Öğretici ile Malatya'nın tanıtımına katkı sağlayacak bir proje üzerine verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Yeşilyurt'ta hayata geçecek bazı projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak amacıyla İstanbul'a giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çekimleri Kocaeli de gerçekleşen 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin ekibiyle buluştu. Film setinin kurulduğu alanının tamamını gezerek çekilecek sahneler için ön hazırlık yapan sanatçılara başarılar dileyen Başkan Çınar, dizinin yapımcılarından Serdar Öğretici ile Malatya'nın tanıtımına katkı sunacak bir proje için ön görüşme yaptı. Başkan Çınar, görüşmenin oldukça verimli ve güzel geçtiğini, Malatya'nın tanıtımına ciddi faydalar sağlayacak güzel bir projeyi gerçeğe dönüştürmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Tarihsel mesajlarıyla toplumsal değerlere güç aşılayan değerli bir yapıt"

Sultan Abdulhamit Han'ın yaşamından çok önemli kesitlerin yer aldığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioglu, Salman Ateş, Cem Özer, Özlem Conker, Saygın Soysal ve Taner Ertürkler gibi deneyimli sanatçıların rol aldıkları dizinin, tarihsel mesajlarıyla toplumsal değerlere ayrı bir güç verdiğini söyledi.

"Tarihi film ve dizilerle, köklü tarihimiz ve medeniyetimiz ön plana çıkıyor"

Dizinin yapımcı, yönetmen, oyuncu ve set ekibinin sanatsal anlamda güzel bir iş çıkardığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'umuzda hayata geçireceğimiz bazı projelerimizin hem ön görüşmelerini yapmak hem de bazı ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiğimiz İstanbul'da verimli temaslarda bulunuyoruz. Malatya'mızın tanıtımına güzel bir katkı sunmak adına üzerinde çalıştığımız bir projenin ön görüşmesini yapmak adına TRT-1'de yayımlandığı günden beri çok yoğun ilgi gören 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin Kocaeli'de bulunan setini ziyaret ettik. Son dönemlerde tarihsel dizi ve filmlere ağırlık vererek tarihsel geçmişimizi ön plana çıkartan TRT Yönetim Kurulu başta olmak üzere böylesine güzel bir yapıtın hayata geçmesinde büyük emek sarf eden yapımcı, yönetmen, rol alan değerli sanatçılarımız ve set ekibinde görevli tüm çalışanlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Tarihimizi ve ecdadımızı yakından tanımak, bilmek ve öğrenmek için bu tür tarihsel filmlerin ayrı bir önemi vardır. Özellikle de toplumsal kültürümüzü yaşatmak adına gerek aile filmleri gerekse de tarihsel filmlere ağırlık vererek bu alanda başarılı çalışmaların altına imza atan, milletimizin güven kaynağı olan TRT'nin ' Diriliş Ertuğrul', 'Uyanış- Büyük Selçuklu' ve 'Payitaht Abdülhamid' gibi birbirinden değerli yapıtları milletimizle buluşturması, tarihsel zenginliklerimizin ve kadim medeniyetimizin daha fazla bilinmesine neden olmuştur. Bizler bugünden geleceğe geçmişimizi ve tarihimizi çok iyi anlatmalıyız. Kahraman ecdadımızın bize adalet ve özgürlük üzerine emanet ettiği bu aziz vatan topraklarının nasıl korunduğu, muhafaza edildiği ve bize bırakıldığı süreçleri her yönüyle bilmemiz lazım. Tarihimizde 'Ulu Hakan' unvanı ile taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının son 13 yılını anlatan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin de hem konusu hem de verdiği mesajlarla tarihimizi öğrenmemiz açısından güzel bir yapıt olduğunu düşünüyorum. Malatyalılar tarafından da ilgiyle takip edilen böylesine güzel bir dizinin ekibiyle bir araya gelmek bizim adımıza çok güzel oldu. Onları Malatya ve Yeşilyurt'a davet ettik, kayısımızı ikram ettik. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür sanatsal etkinliklerin kentimiz ve ilçemizde çekilmesi içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Dizi Yapımcısı Serdar Öğretici ile Malatya'nın tanıtımına katkı sunacak güzel bir proje için yaptığımız görüşmede oldukça verimli geçti. Bizleri çok güzel bir ortamda misafir eden dizi seti ekibine teşekkürlerimi sunuyorum, hayırlı yayınlar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Çınar, set ekibine Malatya kayısısı ikram etti

Oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen ziyaretin sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dizi seti ekibine Malatya Kayısısı hediye etti. "Payitaht Abdulhamid" dizisinin yönetmeni, oyuncuları ve set ekibinde görevli isimlerde, ziyareti ve ikramlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunup, Malatya ve Yeşilyurt'a selamlarını gönderdiler. - MALATYA