Başkan Çınar, sanayi yol çalışmasını inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, sanayi yol çalışmasını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Esnaflarımızın temiz, hijyenik ve güzel ortamlarda çalışabilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Esnaflarımızın temiz, hijyenik ve güzel ortamlarda çalışabilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın ticaret hayatında farklı bir yere sahip olan Yeni Sanayi Sitesinde bozulan ve yıpranan yolların yenilenmesi adına başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Yeşilyurt Belediyesine başlatılan yol yenileme ve düzenleme çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunan Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk, " Esnaflarımız adına Sayın Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bozulan yollarımız için yama yapılmasını talep etmiştik ancak Başkanımızın talimatıyla buradaki asfalt tamamen kazınıp yeniden sıcak asfalt dökülecek. Yollarımızın kalitesi doğal olarak daha iyi bir düzeye gelecektir. Ayrıca çöp toplama ve temizlik hizmetlerinden de gayet memnunuz, ekipler çok iyi çalışıyorlar. Esnaflara verdiği bu önem ve desteklerinden dolayı Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.


"Var gücümüzle çalışıyoruz"


Yeni Sanayi Sitesinde iş yoğunluğundan dolayı bozulan ve yıpranan yolları yenileyerek daha güzel bir görüntüye kavuşturacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak esnaflarımızın daha rahat ve güzel koşullarda ticaretini sürdürmesi, hem kentimizin hem de ülkemizin ekonomik hayatına daha fazla katkı yapması adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sanayi Sitemizde yoğun kullanımdan dolayı bozulan otomasyon sokağımızdaki bu yolumuzu gerekli düzenlemelerle modern bir görüntüye kavuşturacağız. İlk başta bize yama talebinde bulunuldu, ancak ekiplerimizin yaptığı teknik incelemelerin ardından yoldaki asfaltı tamamen kazıyarak tam kaplamalı sıcak asfalt dökeceğiz. Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buradaki yol yenileme çalışmalarını tamamlayacağız. Esnaflarımıza da gerekli uyarıları yaparak çalışmalara engel teşkil edecek malzemelerin yanı sıra arabalarını yol kenarlarından kaldırmalarını istedik. Mahmut Kavuk Başkanımız da bu konuda bize yardımcı oluyor, kendisine ve buradaki esnaflarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize gerekli talimatları verdim, hafta sonu burada yoğun bir şekilde çalışarak yolumuzun eksikliklerini giderip, sıcak asfaltını dökecekler. Esnaflarımızın temiz, hijyenik ve güzel ortamlarda çalışabilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra esnafları ziyaret ederek 'hayırlı işler bol kazançlar' temennisinde bulundu. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, sanayi yol çalışmasını inceledi - Son Dakika

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