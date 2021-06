Başkan Çınar, 'şehir ve kariyer' toplantısına katıldı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Şehir ve Kariyer' online toplantısına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sanayisi, ekonomisi, turizm potansiyeli, kültürel ve sosyal gelişimiyle Anadolu'nun parlayan yıldızı olan Malatya'nın değişim ve büyüme sürecine Yeşilyurt Belediyesi olarak ciddi katkılar sunuyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir Planlama Doktora Öğretmeni Enver Cenan ve 20 öğrencinin katıldığı online söyleşide Yeşilyurt'taki değişim ve kalkınma sürecini tüm boyutlarıyla anlattı ve gelecekle ilgili belirlenen hedefleri anlattı.

Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt'u doğru bir şehirleşme metoduyla gelecek nesillere emanet etmek anlamında kalıcı ve nitelik seviyesi güçlü yatırımların sayısını artırdıklarını ifade eden Çınar, "Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'tan Sivas'a selam ve saygılarımı iletiyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz başta olmak üzere böylesine güzel bir etkinlikte bizleri öğrencilerimizle buluşturup sohbet etme fırsatı sunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir Planlama Doktora Öğretmeni Enver Cenan ile genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulmasına zemin hazırlayan düzenli ve kaliteli yapılaşmayı önemsediklerini belirten Başkan Çınar, "Malatya'nın batıya açılan penceresi olup, tarihi, medeniyeti, kültürü, doğa harikası bölgeleri, sanayi alanları ve verimli tarım arazileriyle güçlü bir alt yapıya sahip Yeşilyurt'umuzu marka değerini yükseltmek adına ekibimizle birlikte her alanda çalışıyor, her alanda hizmet üreterek kentimizin ve ilçemizin marka değerine önemli katkılar sunuyoruz. Yeşilyurt tarihiyle, kültürüyle ve sanayi alanlarıyla bölgede tanınan bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Dinamik ve güçlü bir ekiple yürüttüğümüz hizmetlerimizin merkezine insan faktörünü koyup, yatırımlarımızın ve projelerimizin sağlıklı ve planlı bir bakış açısıyla sürdürmekteyiz. Gelecek nesillere mutlu ve huzurlu alanlara sahip bir Yeşilyurt emanet etmek için ilçemizin sosyal dokusu, kültürel değerleri, coğrafi yapısı ve tarihine uygun yapılaşma esaslarını dikkate alarak, bu alanda da örnek bir hizmet düsturuna sahibiz. Tarihi bölgelerimizin turizme kazandırılmasından gençlerimize yönelik spor tesislerimize, kentsel dönüşüm projelerimizden doğa harikası bölgelerimizin yenilenmesi ve güzelleşmesine, coğrafi işaret tescil belgeli meyvelerimiz ve yemeklerimizin tanıtımından sosyal yaşam alanlarımız ve sosyal tesislerimize, tarihsel ruhumuzu yansıtan konaklarımızdan farklı temalı müzelerimize, konforlu ve akıcı ulaşım ağımızdan çevre ve temizlik hizmetlerine kadar kentimizin ve ilçemizin ismine yakışır çalışmalar yapıyoruz. Kültürel ve tarihsel zenginliklerimizden aldığımız ilhamla birlikte ilçemizin turizm potansiyelini artırmak için restorasyon projelerine ağırlık veriyoruz, 44 çeşitten oluşan kahvaltılıklarımız ve padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarması başta olmak üzere tüm eşsiz lezzetlerimizi ön plana çıkartarak bölgemizin cazibe merkezi olması yolunda ciddi ve kararlı adımlar atıyoruz. Malatya'nın güçlü dinamiklerini kendi bölgemizde hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarla gözler önüne seriyoruz. Tüm yatırımlarımızı toplumun farklı kesimleriyle yaptığımız istişare toplantılarımızdan sonra teknik ve bilimsel bir bakış açısıyla uygulamaya özen gösteriyoruz. Bütün yatırımlarımızı bir bütün halinde sürdürüp hem ilçemizin hem de kentimizin büyüme sürecine planlı projelerle ciddi katkılar sunuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda durmak asla yoktur, her yeni güne yeni bir umutla başlayarak hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yeni yatırımlara yoğunluk veriyoruz. Yarınlarımızın bugünden daha güzel olması için mücadele ediyoruz. Sizlerin de fikir ve önerilerinize her zaman açığız, birlikte projeler üretebiliriz. Yeşilyurt Belediyesinin kapıları ve bizim gönül dünyamız sizlere her daim açıktır" şeklinde konuştu.

Söyleşiye katılan öğrencilerin sorularına da cevap veren Çınar, öğretmenleri ve öğrencileri Yeşilyurt'a davet etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir Planlama Doktora Öğretmeni Enver Cenan da yaptığı açıklamalardan dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA