Başkan Çınar, sosyal projeleri tanıttı - Son Dakika
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Başkan Çınar, sosyal projeleri tanıttı

6 saat önce

Sosyal Belediyecilik alanında son dönemlerde bir çok projeyi hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesi, son olarak hizmete sunduğu Doğal Ürünler Pazarı ve Emanet Çarşısını basın mensuplarına tanıttı.

Başkan Çınar, sosyal projeleri tanıttı, System.String[]

Sosyal Belediyecilik alanında son dönemlerde bir çok projeyi hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesi, son olarak hizmete sunduğu Doğal Ürünler Pazarı ve Emanet Çarşısını basın mensuplarına tanıttı.


Turgut Özal Mahallesinde hizmete açılan Doğal Ürünler ve Emanet Çarşısında, basın mensupları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışına yönelik detaylı bilgiler paylaştı. Hayata geçirdikleri sosyal projeleri sinevizyon eşliğinde tanıtan Başkan Çınar, hizmete sundukları Doğal Ürünler Pazarı Emanet Çarşısında bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yaparken, diğer taraftan da Yöresel Ürünler Çarşısında ilçenin yöresel ürünlerinin tanıtım ve satışının yapıldığını söyledi. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurulmasını sağlayan Emanet Çarşısında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara 12 farklı alanda sosyal yardım hizmeti ulaştırdıklarını belirten Çınar, "Oldukça nezih ve modern bir alanda hizmet veren Emanet Çarşımızda hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla doldurulan gıda, temizlik ve giyim reyonları bulunmaktadır. Müdürlüğümüze başvurup yardıma muhtaç olduğu belirlenen vatandaşlarımıza, ihtiyaç durumlarına göre verilen 'Emanet Kart'la belli zaman aralıklarında marketten ve giyim reyonlarından alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu çerçevede çarşımıza gıda, temizlik ve kıyafet yardımlarında bulunan başta Türk Kızılay'ımız olmak üzere hayırseverlerimize şükranlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. "ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt Belediyesi olarak birçok alanda bu tür sosyal projeleri hayada geçirdiklerini de ifade eden Çınar, "Emanet Ekmek, Baştacı, Cenaze Çadırı, Taziye Paketi, Aile Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti, İş Havuzu, İyilik Havuzu, Yüzümüz Gülsün, Minik Kalpler Solmasın, Kardeş Aile ve Nikah Hizmetleri projelerimizle vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz" dedi.


Aynı binada açacakları doğal ürünler pazarı ile de çiftçilerin ekonomik olarak destekleneceğini belirten Çınar, "Burada ki stantlarda ilçemizin farklı kırsal yaşam alanlarında üretilen doğal ürünlerimizi, direkt olarak üretici eliyle hemşehrilerimize ulaştıracağız. Binamızın hemen yan tarafındaki alanda ise Yöresel Ürünler Çarşımızı kurduk. Nezih ve modern bir alanda hizmete giren, vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu çarşımızda ise bölgemize özgü yöresel ürünleri halkımızla buluşturduk. Temiz ve hijyenik ortamlarda muhafaza ettiğimiz yöresel peynir, yoğurt, çökelek, gözleme, yağlı ekmek, bakliyatlar, kışlık kurutmalık ve salçaları satışa sunduk. Vatandaşlarımız buraya gelip rahat ve güzel bir ortamda vakit geçiriyor, yöresel lezzetlerden tadabiliyor, çayını, kahvesini ve doğal sütü içebiliyor" ifadelerini kullandı.


Satışı yapılan ürünlerin tanıtımının yapılabilmesi adına satış ağı da oluşturmayı düşündüklerini kaydeden Başkan Çınar, "Teknik alt yapı kurulumu devam eden bu uygulamayla ürünlerimizi ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarına gönderebileceğiz" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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