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Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi

24.08.2021 12:54
Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi, System.String[]

Çilesiz Mahallesi'nde yapımı süren Spor Tesislerinin inşaatını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kentimiz ve ilçemizdeki yetenekli sporcuları ülke sporuna kazandırmak adına yapımı süren spor tesislerimizle birlikte Yeşilyurt'u spor kenti yapma yolunda ciddi...

Çilesiz Mahallesi'nde yapımı süren Spor Tesislerinin inşaatını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kentimiz ve ilçemizdeki yetenekli sporcuları ülke sporuna kazandırmak adına yapımı süren spor tesislerimizle birlikte Yeşilyurt'u spor kenti yapma yolunda ciddi adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileriyle birlikte Çilesiz mahallesinde yapımı süren Spor Tesislerini inceledi.

Yeşilyurt'u spor kenti yapma yolunda ciddi ve kararlı adımlar attıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Gençlerimizi daha fazla spora teşvik etmek adına yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan spor tesisleri vaadimizin bir parçası olan Çilesiz Mahallesi Spor Tesisleri projemiz için çalışmalarımız sürmektedir. Mahallemizde atıl vaziyette olan yedi dönümlük alanımızı Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor TOTO Teşkilatımızın katkılarıyla basketbol, voleybol, futbol ve tenis gibi gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği sportif aktivitelerin yapılacağı modern ve nezih bir görüntüye kavuşturduk. Soyunma odaları, wc, lavabo, kafeterya ile hakem odalarının olduğu idari binamızın büyük bir kısmı tamamlandı. Çevre düzenleme, yeşillendirme, yeni nesil oyun gruplarının yerleştirilmesi ve otopark gibi alanlarında tamamlanmasıyla birlikte bu güzel tesisimizi Yeşilyurt'umuza kazandırmış olacağız. Her yaştan vatandaşımız buraya gelerek rahat ve huzurlu ortamda sporunu yapacak, zamanını faydalı geçirecek, çocuklarımız güvenli ortamlarda arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp daha fazla sosyalleşecek. Gençlerimizi kötü alışkanlardan uzak tutup daha fazla sosyal ve sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek için bu tür yatırım alanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. İlçemizin farklı noktalarında atıl vaziyette olan alanlarımızı bu tür yeni yatırımlarla daha güzel bir seviyeye çıkartıp gençlerimizin kaliteli alanlarda spor yapmalarının önünü açıyoruz. Biz gençlerimizi seviyoruz, onların her yönden gelişimlerini destekleyecek projelere ağırlık veriyoruz. Donanımlı, kendini geliştiren, akıllı ve bilinçli bir nesil yetiştirmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde tenis, basketbol, voleybol, futbol, bocce, yüzme, masa tenisi başta olmak üzere bütün branşlara yönelik yatırımlar yaparak, Yeşilyurt'umuzu spor kenti yapma yolunda kararlı ve emin adımlar atıyoruz. Bizim için bütün spor dalları önemlidir, çünkü spor yapan insan sağlıklıdır, güçlüdür ve dinamiktir. Pandemi sürecinde sporun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan ettiğimiz bu yıl içerisinde gerek hizmete sunduğumuz tesislerimiz gerekse de sosyal sorumluluk projelerimizle gençlerimizle bir araya geliyoruz, onların taleplerine göre yeni projeler geliştiriyoruz" dedi.

Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde kurdukları tenis kortlarıyla bu spor dalını da geliştirmeye yönelik kararlı adımlar attıklarını ifade eden Çınar, " Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de son dönemlerde gençlerimiz tenis branşına büyük ilgi gösteriyor. İlçemizin farklı noktalarına kurduğumuz spor tesislerimiz içerisinde ki tenis kortlarımızın sayısını 5'e çıkartarak kendisini bu alanda geliştirmek isteyen gençlerimize de katkı sunmaya çalışıyoruz. Her branşta olduğu gibi teniste de gelecekte inşallah altın madalyalar alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular çıkartacağız. Tenis tutkunları ve bu branşa sempati duyanlara güzel ve kaliteli mekanlar sunarak onların isteğini de bu vesileyle gerçeğe dönüştürmüş oluyoruz. Tüm spor branşlar gibi teniste insan sağlığının güçlü kalması

ve vücut direncinin artmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu spor dalının Yeşilyurt'ta yaygınlaşması için Bakanlığımızın proje desteğinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Tenis İl Temsilciliğimizin katkılarıyla ilçemizdeki tenis kortlarımızın sayısını artırmaktayız. Teknik alt yapısı, hizmet alanları ve donanımıyla ulusal ve ulusal arası organizasyonlara ev sahipliği yapacak ölçülere ve standartlara sahip yeni sahalar içinde çalışıyoruz. Bu tür yatırımlar ve geniş çaplı organizasyonlar neticesinde ilçemiz tenis branşında da isminden söz ettirecektir " diye konuştu.

Tenis sporuna gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Tenis İl Temsilcisi Vahap Toptaş ise " Tenis, son dönemlerde bölgemizde ve kentimizde hızla gelişmektedir. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda bu gelişimi görerek tenisin yaygınlaşması için her türlü desteği bizlere sunmaktadır. Tenis kortlarının sayısının artması bizleri çok fazla mutlu etmektedir. İlimizde şu anda tenis lisansına sahip sporcu sayısı 287'dir. Lisanslı sporcularımızın daha iyi şartlarda spor yapması için bu tür tesislere büyük ihtiyaç duyuyorduk. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda bu anlamda çok güzel projeler uyguluyor, şu anda Çilesiz'deki tesislerde iki adet tenis kortuna inşallah kavuşacağız. Burası ulusal turnuvalara ev sahipliği yapacak teknik donamıma ve alt yapıya sahiptir. Başkanımıza ve ekiplerine gençler adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi
Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi
Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi
Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi

Yeşilyurt, Malatya, Tenis, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi - Son Dakika Spor


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