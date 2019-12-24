Başkan Çınar: "Şubeler arasında ticaretin arttırılması için çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Çınar: 'Şubeler arasında ticaretin arttırılması için çalışıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Çınar: "Şubeler arasında ticaretin arttırılması için çalışıyoruz"

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ve Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD'ın Bolu, Düzce ve Sakarya şubelerini ziyaret etti.

Başkan Çınar:

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ve Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD'ın Bolu, Düzce ve Sakarya şubelerini ziyaret etti. Başkan Çınar, şubeler arasında ticareti arttırmak için çalıştıklarını söyledi.


MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar ve Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD'ın Bolu Başkanı Davut Uzun, Düzce Başkanı Vefa Pehlivan ve Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyaretlere ilişkin olarak bilgiler veren Çınar, "MÜSİAD Bolu, Düzce ve Sakarya Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerimizi şube merkezlerinde ziyaret ettik. Şubelerimizin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak ticari ve sosyal iletişimlerini daha fazla arttırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile MÜSİAD'ın birliğine, beraberliğine ve gelişimine katkı sağlamaya çalışmaktayız. Belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz şube ziyaretlerimiz ile hem çalışma ve faaliyetlerimizi paylaşıyor hem de birbirimizi daha yakından tanıma şansına sahip oluyoruz. İş insanlarından oluşan bir dernek olmamız, yaptığımız ziyaretlerin ticari anlamda da karşılık bulmasına sebep olabiliyor. Gerek üyelerimize gerekse bölge iş dünyasına katkı sağlayabilecek bu ziyaretlerimizi 2020 yılı içerisinde de gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bölgemizin ve derneğimizin gelişmesi noktasında çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu vesileyle bizleri şube merkezlerinde misafir eden tüm başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarıların devamını dileriz" dedi. - ZONGULDAK

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Karadeniz, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:44 Kaynak: İHA
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