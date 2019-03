Başkan Çınar, Tüm Malatyalıları Mitinge Davet Etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gelişiyle ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14:30'da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında katılacağı büyük mitinge bütün Malatyalıları ve Yeşilyurtluları davet etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI BÜYÜK BİR COŞKU VE HEYECANLA KARŞILAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman olduğu gibi en güzel şekilde ağırlayacaklarını ve hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Çınar, "Dünya lideri, mazlumların gür sesi, liderimiz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı her gelişinde olduğu gibi yarın ki mitingde de yine bağrımıza basacağız. Malatya'mız her zaman olduğu gibi yine tarih yazacak ve kendisine yakışan misafirperverliğinin en güzel örneğini tüm dünyaya gösterecektir. Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmak bizim için onur ve gururdur. Malatyalılar olarak dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımızı coşku ve heyecanla karşılayacağız. Cumhurbaşkanımıza misafirperverliğimizi göstermek adına tüm hemşerilerimizi 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14:30'daMalatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanına davet ediyorum" diye konuştu.