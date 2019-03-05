Son Dakika Haberleri: Başkan Çınar, Tüm Malatyalıları Mitinge Davet Etti

Başkan Çınar, Tüm Malatyalıları Mitinge Davet Etti

7 dakika önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Milletin adamı, dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Yeşilyurt'a ve Malatya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacağız" dedi.

Başkan Çınar, Tüm Malatyalıları Mitinge Davet Etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gelişiyle ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14:30'da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında katılacağı büyük mitinge bütün Malatyalıları ve Yeşilyurtluları davet etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI BÜYÜK BİR COŞKU VE HEYECANLA KARŞILAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman olduğu gibi en güzel şekilde ağırlayacaklarını ve hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Çınar, "Dünya lideri, mazlumların gür sesi, liderimiz Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı her gelişinde olduğu gibi yarın ki mitingde de yine bağrımıza basacağız. Malatya'mız her zaman olduğu gibi yine tarih yazacak ve kendisine yakışan misafirperverliğinin en güzel örneğini tüm dünyaya gösterecektir. Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmak bizim için onur ve gururdur. Malatyalılar olarak dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımızı coşku ve heyecanla karşılayacağız. Cumhurbaşkanımıza misafirperverliğimizi göstermek adına tüm hemşerilerimizi 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14:30'daMalatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanına davet ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:01 Kaynak: Bültenler

Yeşilyurt, Malatya, Recep Tayyip Erdoğan, Çınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim

Son Dakika! Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:08:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çınar, Tüm Malatyalıları Mitinge Davet Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]