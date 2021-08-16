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Başkan Çınar, Yakınca yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatını inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, Yakınca yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatını inceledi

16.08.2021 14:18
Başkan Çınar, Yakınca yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatını inceledi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyunt ilçesi Yakınca mahallesinde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda inceleme yapan Yeşilyurt belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yüzme branşında isminden söz ettiren bir ilçe olmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Malatya'nın Yeşilyunt ilçesi Yakınca mahallesinde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda inceleme yapan Yeşilyurt belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yüzme branşında isminden söz ettiren bir ilçe olmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni dönem vaatleri arasında yer alan bu projeyle Yeşilyurt'un geleceğine kıymetli bir eser daha emanet edeceklerini söyledi.

Gençlere verdikleri bir sözü daha yerine getireceklerini hatırlatan Başkan Çınar, 8 dönümlük parselde 1000 metrekare oturuma sahip tek kat üzerinden hizmete sunulacak Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde; bir adet havuz, idari ofis, bay ve bayan duş ve soyunma mekanları, teknik hacimler, antrenör odası, kafeterya ve oturma bölümlerinin yer alacağını söyledi.

Yeşilyurt'un sportif alt yapısını daha kuvvetli hale getirmek ve gençlerin modern ve nezih alanlarda spor yapmasına olanak tanımak adına önemli bir yatırımı Yeşilyurt'a kazandıracaklarını dile getiren Başkan Çınar, " Havuzumuzun inşaatı temel alt yapı donatıları ve su tahliye borularının yerleştirilmesiyle birlikte planlandığı gibi ilerlemektedir. Spor TOTO Teşkilatıyla yaptığımız ortak protokolle ilçemize kazandıracağımız yüzme havuzumuz gerek iç ve dış tasarımı gerekse de içerisindeki yüzme havuzu ve diğer mekanlarıyla birlikte gelişen Yeşilyurt'un imajına büyük değer katacaktır. Tüm projelerimizde olduğu gibi böylesine kıymetli bir eserin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Projemiz tamamlanıp hizmete girdiği zaman gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını ve hedeflerine ulaşmalarına önemli bir destek sunmuş olacağız. İlçemizdeki havuz eksikliğini yarı olimpik bir havuz ile kökten çözüme kavuşturup, Milli Takıma gitme hayalleri kuran genç yeteneklerimizin önünü açmış olacağız. " diye konuştu.

Yeşilyurt'un yüzme branşında bölgesinde öne çıkan bir ilçe konumuna ulaşmasını bu tür yatırımlar sayesinde gerçeğe dönüştüreceklerini anımsatan Başkan Çınar, " İki yıl önceki Mahalli İdareler Seçimlerinde bölgemizin ihtiyaç duyduğu, gençlerimizin bizden yoğun bir şekilde talepte bulunduğu yüzme havuzu vaadimizi gençlerimizin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek, planlı bir çalışmayla bu sözlerin büyük bir kısmını yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. İlçemizin en hareketli bölgelerinden olan Yakınca bölgemizde hizmete sunduğumuz Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi ile Spor Salonundan sonra yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun yanı sıra çevre düzenleme, yeşil alanlar, park alanları, aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte burayı bir spor adası hüviyetine kavuşturup, ilçemize yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Farklı ve dikkat çekici bu tür yeni projelerle gençlerimizin taleplerine en güzel ve en iyi yatırımlarla karşılık vermiş olacağız.2021 yılı gençlik ve spor ilan edip, gençlere yönelik ne kadar fazla proje üretip, yatırım alanları kazandırırsak geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin sosyal yaşantılarına o denli güzellik kazandırmış oluruz. Farklı spor branşlarına yönelik yatırımlarımızı aksatmadan ilerletiyoruz. Hedefimiz 15 farklı branşta lisanlı sporcu sayısını 10 bine çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşmak içinde büyük bir gayretle çalışan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere mesai arkadaşlarımız canla başla çalışmaktadır." şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar, Yakınca yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatını inceledi
Başkan Çınar, Yakınca yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatını inceledi

Yeşilyurt, Yakınca, Çınar, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çınar, Yakınca yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatını inceledi - Son Dakika Spor


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