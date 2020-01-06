Başkan Çınar, Yakınca Yaşam ve Spor Merkezini inceledi - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarından sonra her yaştan vatandaşın spor yapabileceği bir merkeze dönüşen Yakınca Yaşam ve Spor Merkezini ziyaret etti. Başkan Çınar, dinç, sağlıklı ve güzel bir hayat için tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti.



Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinin nezih ve modern koşullara sahip mekanlarıyla tüm vatandaşlara hitap ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un sportif yatırımlarda marka ve örnek bir ilçe hüviyetine sahip olduğunu hatırlattı. Sağlıklı bir hayat için sportif aktivitelerin önemli bir yer kapladığına dikkat çeken Çınar, Yakınca mahallesinde hizmet veren Kadın Yaşam ve Spor Merkezinin yapılan yenileme hizmetlerinin ardından 7'den 70'e herkesin yararlanabileceği merkeze dönüştürdüklerini söyledi. Yeşilyurt Belediyesi olarak sportif hizmetlerde de halka en iyi hizmeti sunmak adına yatırımlara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, "Vatandaşlarımızın güzel ve kaliteli alanlarda spor yapmasını önemsiyoruz ve bu anlamda kalıcı ve nitelikli hizmetler sunuyoruz. Tesislerimiz olmadan, altyapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmemizin mümkün olmadığını biliyoruz. O yüzden altyapıya ve spor tesislerine öncelik tanıyoruz" dedi. 2015 yılından itibaren sadece kadınlara ev sahipliği yapan Kadın Yaşam ve Spor Merkezinde bazı değişiklikler yaparak, her yaştan vatandaşın sosyal ve sportif hizmetlerden yararlanabileceği bir merkez yapısına ulaştırdıklarını dile getiren Çınar, şunları söyledi:



"Hizmet alanlarını genişlettiğimiz spor tesisimizde kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı salonlar oluşturduk, yeni spor aletlerimizi yerleştirdik, kitap okuma bölümü oluşturduk. Oldukça nezih, kaliteli ve güzel alanlarımızda kadınlarımıza yönelik step, aerobik, plates, bölgesel zayıflama ve zumba, erkekler içinde taek-wando, karete, kıck-boks, fıtness ve bölgesel zayıflama gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Ayrıca çocuklarımıza yönelikte taek-wando ile kıck-boks kurslarımız devam etmektedir. Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen sportif aktivitelere gösterilen yoğun ilgi hepimizi sevindirmektedir. Kick-Boks Erkek A Milli Takım Sporcularımızda burada turnuva ve milli maçlara hazırlanıyorlar. Milli sporcularımızın bu merkezi tercih etmeleri doğru bir yatırım yaptığımızı ortaya koymaktadır. Milli Takım sporcularımız ile buradaki imkanlardan yararlanan hemşerilerimizin sunulan hizmetlerden memnun kalması bizi ayrıca mutlu etmektedir. Burada açılan kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen hemşerilerimiz, Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimize başvurabilir ya da 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler. Sağlıklı, dinç ve güzel bir hayat için sportif etkinliklerin önemi büyüktür. Tüm hemşerilerimizi de spor yapmaya davet ediyorum. Bu merkezimizin başarılı ve güzel hizmetlerin altına imza atmasında büyük gayretleri bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze ve değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - MALATYA